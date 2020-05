PLUGOM UDARIO 83-GODIŠNJEG BICIKLISTA: Policija prijavila traktorista, ali i tvrtku u čijem je vlasništvu plug

Vozač traktora nije zatražio dozvolu za izvanredni prijevoz poljoprivrednog priključka širine 4,2 metra, niti ga je prevezao u prikolici, pa je na cesti zakačio 83-godišnjeg biciklista i teško ga ozlijedio

U prometnoj nesreći koja se jučer oko 9:40 dogodila u Boboti teško je ozlijeđen 83-godišnji biciklist. Njega je, naime, udario 45-godišnji vozač traktora vukovarskih registracija, koji je nosio priključak širok 4,2 metra. Ozlijeđeni biciklist je prebačen u Opću bolnicu u Vinkovcima, a vozač traktora je suočen s kaznenom prijavom zbog izazivanja prometne nesreće, priopćila je vukovarsko-srijemska policija.

Protiv 45-godišnjeg vozača traktora slijedi kaznena prijava radi sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. No, to nije njegov jedini krimen. S obzirom da dimenzije priključka prelaze dozvoljenu širinu vozila, 45-godišnjak ga je trebao prevesti u posebnoj prikolici ili zatražiti dozvolu za izvanredni prijevoz. No, nije napravio ništa od toga, zbog čega će prekršajni nalozi biti uručeni i tvrtci te odgovornoj osobi u čijem je vlasništvu priključak, doznaje SiB.