PJEVAČ PRED SUDOM ZBOG NESREĆE U KOJOJ JE POGINUO PJEŠAK: ‘Vozio sam vrlo sporo, a zasmetalo mi je i dostavno vozilo…’

U četvrtak je na Općinskom sudu u Zagrebu počelo suđenje Saši Lozar za nesreću na Selskoj u kojoj je život izgubio Nikola Marinković

Pjevač i radijski voditelj Saša Lozar (38) u četvertak je sjao na optuženičku klupu pred sudom odgovarajući zbog nesreće sa smrtnom posljedicom iz nehaja, piše Jutarnji list

ŽIVOT VIŠE NIKADA NEĆE BITI ISTI: Šokirani Saša Lozar teško proživljava bolnu i tragičnu situaciju

Tragedija se dogodila 18. veljače u 10 sati i 25 minuta kada je Lozar svojim automobilom udario pješaka Nikolu Marinkovića (86) dok je neoprezno sa štapom u ruci pretrčavao cestu. Nesreća se dogodila daleko od zebre, a Lozar je vozio neznatno brže no što je dozvoljeno. Marinković je tada zadobio oljede opasne po život, a 1. ožujka i preminuo u bolnici.

Tužiteljstvo smatra kako je Lozar prije nesreće propustio obratiti pažnju na pješaka.

“Kretao sam se vrlo sporo. Često tamo prolazim. U blizini je škola. Pokraj mene, u desnom traku bilo je dostavno vozilo. Mislim da je bio bijeli kombi koji je dao desni žmigavac i skrenuo prema prilaznom kolniku neke zgrade, s time da je pri skretanju uzeo veći ‘ajnšlag’ pa da je prednjim dijelom ušao i u moj trak. Potom se predamnom stvorio pješak”, opisao je Lozar.

Svjedok scenu opisao drugačije

No, svjedok Ivan B. scenu je opisao nešto drugačije. “Bio sam suvozač u autu svog prijatelja i išli smo po zapadnom kolniku Selske ceste te smo na raskrižju s Baštijanovom stali na crveno svjetlo na semaforu, Kad se upalilo zeleno, Mario je krenuo, a ja sam gledao polulijevo i uočio muškarca sa štapom kako užurbano hoda. Gledao je desno i prošao jedan kolnički trak te došao do polovice drugog kad ga je udario Mercedes u predjelu nogu. Pješak je udario glavom i lijevom stranom tijela u vjetrobransko staklo.

Dotrčali smo do unesrećenog. Bila mu je slomljena lijeva noga. Djelovao je zapušteno, dezorijentirano i želio se ustati. Vozač Mercedesa je izašao iz auta, bio je u šoku i želio pomoći”, ispričao je svjedok, inače liječnik po struci. On drugo vozilo nije vidio, no smatra da Lozar nije vozio brzo i nije mogao izbjeći nalet na pješaka.

Riječ vještaka

Prema riječima prometnog vještaka Zvonka Ivašića, Lozar je prije nesreće vozio 47,7 km/h, a pješak mu je prilazio brže od koračaja.

U slučaju s kombijem, kakavog je opisao Lozar, pjevač je pješaka mogao vidjeti tek seksundu prije naleta, a da je vozio 39 km/h stigao bi zakočiti. No, ako kombija nije bilo vidljiv bi mu bio i čim je počeo prelaziti kolnik pa bi stigao zakočiti, piše Jutarnji