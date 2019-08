PIZZA-MAJSTOR KOJI JE SJEKIROM IZMASASKRIRAO MAČIĆA DOBIO OTKAZ; Vlasnik pizzerije: ‘Ne znam hoću li dalje raditi…’

Nakon što je na parkiralištu pizza-mastor sjekirom raskomadao mačića uručen mu je otkaz

Vlasnik varaždinske pizzerije “Raj” čiji je pizza-majstor na parkiralištu sjekirom raskomadao mačića javio se objavom na Facebooku nakon što je vijest o zločinu izašla u javnost te je osudio taj čin. Pizza-majstor je prvo želio truplo spaliti u krušnoj peći pizzerie, ali ga je na kraju bacio u Dravu. Nakon svega dobio je otkaz, a vlasnik kaže da će razmisliti hoće li nastaviti s poslovanjem.

“S obzirom na to da smo ‘ja’ (gazda) i moj obrt raj u proteklih 15 sati doživjeli ogroman medijski linč od strane portala osjećam potrebu da i ja ispred svog ‘Raja’ iznesem svoj stav i mišljenje u svezi gnjusnog čina koji se dogodio na mojem parkingu od već sada bivšeg mi zaposlenika. Kao prvo imam potrebu ispričat se za zločin koji nisam počinio niti sam bio prisutan kada se dogodio, i tu potrebu imam baš ja koji kod kuće živim sa maltezerom od 4 kile koji svaku večer spava na nogama moga djeteta.”

Ispričava se što nije prepoznao metastaze

“Kao drugo želio bih se ispričati što nisam znao prepoznati da u svom ‘Raju’ imam metastaze koje me u bilo kojem trenutku mogu uništiti. Da, ispričavam se što nisam znao da imam rak. Kao treće, htio bih reći da sam danas doživio ogromno razočaranje u ljudski rod što zbog svojih zaposlenika što zbog vas koji ste nas osipali komentarima punim mržnje tako da sam od danas još više zavolio životinje. Poanta ove objave: poanta ove moje objave je ta da u ime mojeg obrta osuđujem ovaj nemili događaj i da mi je bitno samo to da je moj obraz i obraz moga obrta u potpunosti čist, a sad dali ću i dalje raditi ili ne to ću sam odlučiti kroz nekoliko dana kada se malo u meni smiri to razočaranje i slegnu emocije.. Ps: volite i dalje životinje više nego ljude, od njih ćete doživjet daleko manja razočaranja nego u ljudskog roda”, napisao je zgroženi vlasnik na Facebooku.