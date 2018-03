PISMO KAPETANA DRAGANA: “Hrvati su morali pokazati svoje pravo, zločinačko lice”

“Stara izreka kaže: ‘Čovjeka možeš savladati, ali ne možeš pobijediti’ – Ja sam spreman za megdan bez oružja”, poručio je Kapetan Dragan u pismu koje je poslao Večernjim novostima.

U pismu također stoji i kako je često tražio odgovor na vlastito pitanje je li se trebao 2005. godine predati u Hrvatskoj.

“Na to pitanje uvijek sam dolazio do istog odgovora – nipošto!”, napisao je u pismu i objasnio: “Ako se sjećate, sam sam ponudio da dođem u Hrvatsku 2005. godine ako mi “Besna Vesna” (Vesna Škare–Ožbolt) plati kartu. Brzo sam, međutim, shvatio da imam posla sa zločincima koji su spremni da na komandu “Besne Vesne” izdaju potjernicu za mnom, bez obzira na to što istražitelji Tužiteljstva Hrvatske, Haškog tribunala, pa čak i članovi Hrvatskog instituta domovinskog rata na čelu sa dr Nikicom Barićem, koji su intenzivno istraživali moj životni put čitavih petnaest godina, nisu pronašli ništa što bi se moglo tumačiti kao ratni zločin”, stoji u pismu.

Vasiljković je napisao i kako su “poslije 25 godina uspjeli zarobiti nenaoružanog šezdesetgodišnjaka koji je davno odložio svoje oružje”.



Zahvala obitelji i prijateljima

“I da bi to postigli, morali su pokazati svoje pravo, zločinačko lice i ogreznuti u kriminal. Ja se odupirem tom kriminalu skoro deset godina. I ako sam dao doprinos da se skine maska sa zločinačkog lica hrvatskog pravosuđa, vrijedio je svaki minut tih deset godina”, napisao je Vasiljković.

Na kraju pisma Vasiljković je zahvalio narodu i prijateljima na podršci.

“Bila je ovo moja duga borba za slobodu i pravdu bez ikakve pomoći države Srbije”, piše Kapetan Dragan.

Napisao je i kako je borbu vodio uz pomoć obitelji i prijatelja te “velikog broja Srba širom svijeta koji su se samoinicijativno javili i pomogli”.

“Ja sam im zato neizmjerno zahvalan”, stoji na kraju pisma napisanog 5. srpnja.

Podsjećamo, Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, predan je u prošlu srijedu hrvatskim policajcima u zračnoj luci u Sydneyju nakon čega je u četvrtak 9. srpnja stigao u Hrvatsku.

Splitsko tužiteljstvo sumnjiči ga za ratne zločine počinjene između 1991. i 1993. godine. Na ispitivanju u Splitu kazao je da se ne osjeća krivim.

Večernje novosti/Danas.hr