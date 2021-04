PIJANI VOZAČ AUTOBUSA PREVOZIO PUTNIKE: ‘Prvo se zabio retrovizorom u stup i onda išao u rikverc i udario s vratima’

‘Kad je krenuo prvo se zabio retrovizorom u stup i onda išao u rikverc i udario s vratima. Tu smo i putnici i ja shvatili da nešto nije u redu. Zvao sam policiju jer je on htio nastaviti dalje’

Prilično pijani vozač autobusa uhićen je nakon što je u utorak oko 19.10 sati u takvom stanju prevozio putnike na autobusnom kolodvoru u Čakovcu te izazvao manju prometnu nesreću. Iz policije su otkrili da je 54-godišnji vozač s područja Zagrebačke županije upravljao autobusom varaždinskih registarskih oznaka dok je u krvi imao 1,55 promila alkohola, javlja Danica.hr.

Za vrijeme vožnje u autobusu se nalazilo 11 putnika, a uhićenom vozaču je privremeno oduzeta vozačka dozvola. Njegov kolega koji je radio u smjeni u vrijeme događaja ispričao je za 24sata da je normalno došao i stao na peron, ukrcao prtljagu i čekao da krene.

“Moram naglasiti da to nije naš vozač već radi za prijevoznika Vincek. Kad je krenuo prvo se zabio retrovizorom u stup i onda išao u rikverc i udario s vratima. Tu smo i putnici i ja shvatili da nešto nije u redu. Zvao sam policiju jer je on htio nastaviti dalje i tek kad je policija došla on je ugasio bus i izašao van. Policija je dalje obavljala svoje, a ja sam zvao njegovog voditelja u Varaždinu, poslali su novog vozača kojeg sam s putnicima čekao sat vremena i onda su nastavili u istom busu jer je imao samo mala oštećenja ali je tehnički bio ispravan”, rekao je.