PIJANI RIJEČANIN BJEŽAO POLICIJI I DOBIO BATINA; Tužio je državu i dobio odštetu: ‘Tukli su me bez razloga, ostat ću doživotni invalid’

I. Ž. rekao je da su ga policajci na silu izvukli iz automobila, bacili ga na tlo, vezali mu ruke na leđa i počeli tući zbog čega je morao ići na operaciju

Riječanin I. Ž. tužio je Republiku Hrvatsku i MUP, jer su ga u noći 26. na 27. rujna 2015. godine u prostorijama Prometne policije pretukli policajci “koji su mu bez razloga i povoda nanijeli teške tjelesne ozljede zbog kojih će doživotno ostati invalid” i time povrijedili pravo na dostojanstvo. Nepravomoćnu presudu u građanskoj parnici donijela je sutkinja Općinskog suda u Opatiji Adriana Puž. Dosudila mu je 64.250 kuna odštete, iako je on tražio gotovo dvostruko više, čak 114.150 kuna, javlja Novi list.

I. Ž. su djelatnici prometne policije zaustavili u Strossmayerovoj ulici i naložili mu da se parkira pored ceste. No, on je nastavio vožnju, ali je na raskrižju Grohovčeve i ulice Školjić ponovo zaustavljen. Rekao je da su ga policajci na silu izvukli iz automobila, bacili ga na tlo, vezali mu ruke na leđa i počeli ga tući i cipelariti po cijelom tijelu. Priveden je u Prometnu policiju gdje ga je i dežurni policajac počeo fizički napadati. Tamo je I. Ž. ostao skroz do sljedećeg dana u 13 sati, nakon čega je pušten kući. Tek pet dana kasnije zatražio je medicinsku pomoć u KBC-u Rijeka, gdje je i zadržan zbog operacije.

Razbili mu naočale i mobitel

Protiv policajaca I. S., D. K. i S. Ž. provedena je istraga, podignuta optužnica, a na kraju su i završili na sudu pod optužbom da su vozaču nanijeli teške ozljede i to nakon što su ga prethodno četiri puta zaustavili. Tijekom prvog zaustavljanja patrola mu je oduzela vozačku dozvolu zbog visokih 3,09 promila alkohola u krvi. No, unatoč tomu, I. Ž. su još tri puta vidjeli za volanom tog dana. Kad su ga policajci I. S. i D. K. uočili nadomak Školjića, zaustavili su ga i, prema iskazu tužiteljstva, fizički ga napali, izvukli iz vozila i bacili ga potrbuške na pod udaravši ga pendrecima, a potom ga ugurali u službeno vozilo i odveli u prometnu postaju. Trećeoptuženi S. Ž. tereti se da ga je u postaji više puta udario šakama u predjelu trbuha, bacio na pod, pa su ga potom sva trojica udarali šakama.

I. Ž. je u tužbi protiv policajaca naveo da se ni dan danas ne smije izlagati većem tjelesnom naporu i da je morao biti podvrgnut većem broju specijalističkih pregleda te da mu je time prouzročena znatna imovinska i neimovinska šteta. Pod time je 38-godišnjak naveo naknadu za tuđu pomoć i njegu, izdatke za posebnu prehranu, odstranjivanje šavova, popravak naočala i mobitela i smrtni strah jakog intenziteta, jer se bojao za svoj život.

Četiri puta zaustavljen

“Povrijeđeno mi je i pogaženo ljudsko dostojanstvo, pogažena su moja ljudska prava i prava osobnosti na čovječno postupanje koje inače predstavlja najviše vrednote i ustavnog poretka RH propisane odredbama Ustava RH”, naglasio je I. Ž. u svom tužbenom zahtjevu.

Tuženi su pak osporavali navode oštećenog. Policajci su rekli da su u Polić Kamovoj ulici zatekli imenovanog u počinjenju prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, jer je upravljao osobnim automobilom te se na znak svjetlećom palicom nije zaustavio. Krenuli su za njim te utvrdili da upravlja vozilom u vrijeme izrečene mjere opreza. Kako je pritom bio pod vidnim utjecajem alkohola, ponuđenomu alkotestiranje, što je ovaj odbio.

Isključili su ga iz prometa, no kasnije je opet zamijećen kako upravlja vozilom, pa su ga opet zaustavili u Grohovčevoj ulici. Tada su mu priopćili da će ga privesti u policiju. Rekli su mu da uđe u službeno vozilo i kad su ga počeli pregledavati, počeo je bježati Vodovodnom ulicom. Krenuli su za njim i sustigli ga vrlo brzo. Policajac I. S. je primijenio “polugu na šaci i laktu”, a D. K. izveo isti zahvat na drugoj ruci. S obzirom na njegov otpor, položili su ga potrbuške na tlo i potom stavili sredstva za vezivanje. Podignuli su ga, smjestili u vozilo, a u postaji su mu skinute lisice.

U postaju je na zahtjev policije stigla dežurna liječnica Hitne pomoći zbog pregleda I. Ž. Tom prilikom je konstatirano da je u alkoholiziranom stanju, da odbija alkotest i da nema tjelesnih ozljeda od uporabe sredstava prisile. Pomoćnik načelnika postaje Prometne policije obavio je s njime razgovor zbog okolnosti upotrebe sredstava prisile, a tom je prilikom I. Ž. izjavio da nema primjedbi na postupanje policije i vlastoručno potpisao tu izjavu.

Sud opravdava njegove poteze

S obzirom da policijski službenici tvrde da su opravdano i zakonito primijenili sredstva prisile, a I. Ž. da je u postaji pretučen te da je zatražio liječničku pomoć šesti dan od spornog događaja, krenulo se u medicinsko vještačenje, koje je sud prihvatio.

“Sudu se čini i uvjerljivim i logičnim kada proizlazi da se nije usudio tužitelj prigovarati, žaliti se djelatnicima Prve postaje ili pismeno eventualno prigovarati na postupak nadležnih osoba u periodu upravo kada je bio prisilno zadržan u prostorima Postaje prometne policije i Prve postaje, a bojeći se za svoj život i strepeći da bi mu ponovo mogle biti nanesene fizičke ozljede. Tužitelj je u tom periodu očito bio pod utjecajem alkohola, a uslijed čega je zasigurno njegov doživljaj bolova i svega onoga što mu se dogodilo bio drugačiji u tom trenutku nego da je bio trijezan. Očito je tek narednih dana, a nakon izlaska iz postaje prometne policije, kada je trpio bolove, kada mu se zdravstveno stanje pogoršavalo, bio svjestan ozbiljnosti i posljedica onoga što je proživio. O tome gdje se nalazio idućih dana, pa sve do odlaska u bolnicu, iskazivali su njegovi roditelji i bivša djevojka”, stoji u obrazloženju odluke suda, prenosi Novi list.