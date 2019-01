PIJANI MALOLJETNIK (14) RAZBIJAO PO KLAIĆEVOJ BOLNICI: S 4 promila i opijatima u krvi razbio vrata, prozore, WC, namještaj…

Nisu ga uspjeli obuzdati ni liječnik, niti medicinsko osoblje ni zaštitar…

Za novogodišnju noć, Hitna je izvijestila kako je bilo nešto više intervencija nego inače, no u usporedbi s prošlim proslavama, bilo je relativno mirno. Imali je dosta manje posla zbog ozljeda pirotehnikom, a većina intervencija bavila se pijanom djecom. Upravo je jedan takav pijani 14-godišnjak napravio kaos u Dječjoj bolnici u Klaićevoj.

POLICIJA I HITNA ZADOVOLJNE: ‘Nešto veći broj intervencija, ali sve u svemu nije prošlo loše’

Maloljetnik je dovezen u Klaićevu nakon što mu je izmjereno 4 promila alkohola u krvi, a nalaz krvi pokazao je da je koristio i druge opijate. Odveden je na detoksikaciju u zasebnu prostoriju, no pri kraju je, piše RTL, počeo toliko divljati da ga ni liječnik ni ostalo medicinsko osoblje nisu mogli obuzdati. Pozvali su zaštitara, no ni on nije upsio primiriti pomahnitalog dječaka. Morali su pozvati policiju koja je konačno svladala maloljetnika te su ga odvezli u psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež.

S obzirom na to da je u pitanju maloljetnik, otkriveno je još samo to kako je u Klaićevoj napravio veću materijalnu štetu, točnije, porazbijao je vrata, prozore, namještaj, televizor i sanitarni čvor u prostoriji