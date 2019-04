PIJAN VOZIO I IZGUBIO NADZOR: Troje mladih Karlovčana teško ozlijeđeno u trostrukom prevrtanju automobila

Mladić je vozio pod utjecajem 1,74 promila alkohola u krvi

Teška prometna nesreća dogodila se sinoć u Gornjem Mrzlom Polju Mrežničkom na Državnoj cesti D3, javlja Kaportal.

Do nesreće je došlo oko 00:35 kada je 22-godišnjak koji je vozio automobil karlovačkih tablica, vozeći iz smjera Duge Rese prema Karlovcu, izgubio nadzor nad vozilom. Kako javlja policija, u blagom desnom zavoju došlo je do zanošenja vozila, a potom i do trostrukog prevrtanja. Potom je automobil udario u stablo i odvodni kanal te se zaustavio na cesti. Mladić je vozio pod utjecajem 1,74 promila alkohola u krvi.

“Vozač i putnici iz vozila stari 22 i 25 godina teško su ozlijeđeni. Protiv 22-godišnjeg vozača slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu”, kažu u policiji, prenosi Kaportal.