PIJAN RADIO NERED U PULSKOJ BOLNICI: Prijetio smrću medicinskim sestrama, pa umjesto u posjetu rođaku završio u pritvoru

Muškarac je s 1,81 promila alkohola u krvi prijetio smrću dvjema medicinskim sestrama koje su mu zbog situacije s koronavirusom zabranile posjet članu obitelji

Pulska je policija privela i nakon kriminalističkog istraživanja u pritvor sprovela 49-godišnjaka zbog prijetnji medicinskom osoblju. On je, naime, u pulskoj bolnici, s 1,81 promila alkohola u krvi prijetio smrću dvjema medicinskim sestrama.

On je htio posjetiti člana obitelji, no zbog situacije s koronavirusom su ga u tome spriječile 62-godišnja i 50-godišnja medicinska sestra. On je tada na njih počeo vikati, vrijeđao ih je te im prijetio da će ih ubiti.