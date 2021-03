PIJAN I NADROGIRAN AUTOM POKOSIO BICIKLISTA U ZAGREBU I POBJEGAO: Znate što je rekao? ‘Mislio sam da je stupić…’

Zbog naleta na biciklista u Zagrebu pod utjecajem alkohola i droge te nepružanja pomoći, poljskom menadžeru prijeti godina dana zatvora i plaćanje gotovo 10.000 kuna sudskih troškova

Poljski menadžer i vlasnik jedne hrvatske tvrtke, 31-godišnji Jakub R.G. ovih će dana biti procesuiran na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog toga što je 1. studenoga prošle godine automobilom pokosio biciklista, a zatim i pobjegao s mjesta nesreće.

Prema optužnici Poljak je 50 minuta iza ponoći na blagdan Svih svetih na Aleji Hermanna Bollea kod groblja Mirogoj, s 1,56 promila alkohola u krvi i pod utjecajem kokaina i MDMA neprilagođeno brzinom naletio na biciklista Janka G., koji je u tom trenutku vozio neosvijetljeni električni bicikl.

Od siline udara, zadobio je prijelom ključne kosti s pomakom te oguljotine po licu i koljenima. Prebačen je u bolnicu, gdje je i operiran, a Poljaka su pronašli zahvaljujući tragu rashladne tekućine koja je curila iz njegova vozila jer je bicikl u naletu probio hladnjak, javlja Jutarnji.

Pio jer se iživcirao?

Poljaka se tereti za izazivanje prometne nesreće s teškim posljedicama te nepružanje pomoći, a tužiteljstvo traži kaznu od godine dana zatvora i plaćanje 9395,75 kuna sudskih troškova u što spada fotoelaborat prometne nesreće, analize krvi i mokraće, toksikološko te kombinirano sudsko-medicinsko vještačenje. Jakub R.G. se branio da se te noći vraćao kući te da nije osjetio da je udario biciklista.

“Žao mi je svega. Tamo su bili radovi, bili su stupići i ja sam zakačio autom u nešto u blizini kuće. I otišao sam kući. Ujutro me zvala policija. Rekli su mi da sam imao prometnu s biciklistom i od početka sam surađivao s policajcima. Želio sam pomoći. Živim u RH i nisam kriminalac. Biciklist se vozio lijevom stranom bez oznaka. Mislio sam da je stupić. Žao mi je. Nisam pio prije nesreće već poslije nakon što me zvala policija jer sam se iživcirao”, branio se u tužiteljstvu Jakub R.G. koji je policiji najprije priznao da je pio, da bi zatim promijenio priču.

Biciklist se ne sjeća nesreće

I biciklist je priznao da je popio, a trenutka nesreće se ne sjeća. “Tu večer bio sam kod prijatelja na roštilju i druženju, blizu krematorija. Popio sam nekoliko gemišta. Oko ponoći sam se čuo s ocem i krenuo kući na biciklu. Sjećam se izlaska iz dvorišta te sam se krenuo voziti prema Institutu Ruđer Bošković. Nakon toga se više ničeg ne sjećam osim da su došle policija i hitna pomoć koja me odvezla u bolnicu. Ne znam odakle je došao automobil jer ga nisam vidio. U vozilu Hitne sam čuo da me udario i pobjegao. Ne znam kako je došlo do nesreće jer sam neko vrijeme bio bez svijesti”, prisjetio se Janko G., koji je, osim ugašenih svjetala, svoju vidljivost na cesti smanjio i time što nije imao reflektirajući prsluk.