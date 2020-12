PETEKOV ODVJETNIK O PRAVOSUDNIM ‘TRAKAVICAMA’: ‘Ako se bude postupalo kao do sada, suđenje će trajati 10 godina’

‘Ulazi čovjek s vrećicom i na tome grade priču. Konkretnog dokaza nema’, tvrdi odvjetnik posljednjeg osuminjičenog u aferi Janaf koji je još u pritvoru

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda u četvrtak je produljio za još mjesec dana pritvor Kreši Peteku, prvoosumnjičenom u aferi Janaf i vlasniku tvrtke Elektro Petek. Peteku je istražni zatvor produljen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je sudac istrage Krešimir Devčić odbio prijedlog Uskoka da mu se produlji i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prvoosumnjičeni Petek je posljednji od uhićenih u aferi Janaf koji je ostao u istražnom zatvoru nakon što su iz remetinečkog pritvora ranije pušteni ostali osumnjičenici.

Petekov odvjetnik Veljko Miljević za RTL Danas ističe da ga to ne čudi.

‘Opsežni materijal, 135 stranica citata…’

“Jedino je on ostao, a to ne začuđuje, jer vidjeli smo koja je galerija likova tu bila, a i nominalno je on prvookrivljeni, time da je po razvoju situacije određivanju istražnog zatvora i produljenju bilo vidljivo kamo to ide, a mogu reći da neke stvari nakon dugog obavljanja ovog poziva mogu grubo prognozirati na početku i ja sam njemu to i rekao da mislim da neće nitko izaći… Prvo pitanje je kad ću izaći van. Tada sam mu rekao da neće nitko izaći za manje od tri mjeseca, jer da to opseg materijala o provođenju istrage, a ono je bilo neuobičajeno opširno, 148 stranica, od čega je 135 stranica citati iz tajno, ali zakonito snimljenih razgovora. To da nitko neće izaći prije tri mjeseca se i dogodilo, s time da su mnogi izašli i prije, koji jesu bile sporedne osobe, jer prvih pet okrivljenih se odnose na točku jedan, broj dva je Gradiška, lakša točka… oni su izašli prvi, pa su izašli i tzv. pokajnici u vezi s Velikom Goricom, tako da nije bilo dileme da će razvoj istrage ići brže, da će se mnoge činjenice “učiniti nespornima”.

Sad su zaista u ona tri dramatična dana izašla trojica važnih okrivljenika van, a ostao je jedino Petek. No odvjetnik je uvjeren da će i Petek izaći na slobodu za mjesec dana.

“Mora, to je elementarna logika. To sam govorio kad je bilo ročište o produljenju. Ako mi nađete čovjeka u Hrvatskoj koji će mi reći drugačije od onoga što ja tvrdim, volio bih. Imate 14 okrivljenih, 13 su vani, od toga je pet uključeno s njim u točki jedan, tri u točki dva, pa četiri u točki tri i još jednoga. Svi su vani i za nikog ne postoji koluzijska opasnost? Kako ako smo zajedno u djelu? I za vas ne postoji, a za mene postoji? To je narušavanje elementarne logike i ustavnog načela jednakosti.”, kaže odvjetnik.

‘Dugi proces’

Ključni dio procesa vrti se oko navodne primopredaje novca za Martinje u Kovačevićevom klubu, a odvjetnik tvrdi kako optužba ne može dokazati da se išta značajno događalo.

„Čvrsto stojim iza toga da su 22 minute na raspolaganju tužiteljima da ih popune, ne ja, teret dokaza u kaznenom psotupku je na tužiteljima. Moraju dokazati od ovoga što je netko rekao, tamo se jede, pije, slavi se Martinje. Ulazi čovjek s vrećicom i na tome grade priču. Konkretnog dokaza nema. Osim toga, na koncu ćemo doći na manje, na 20 minuta, imaju još 19 minuta. Osim toga dva puta je Krešo Petek dolazio.“, kaže Miljević.

Uvjeren je i da će proces trajati dugo,

“Ova će trajati jako dugo. Ukoliko se optužnica ne svede u realne okvire. Čuli smo da su mnoge činjenice učinjene nespornima. Vidjet ćemo što je to nesporno, neka urede činjenične opise, neka ne šalju optužnice od 500 listova i spise od 50.000 listova. Neka pošalju normalnu optužnicu pa ćemo mi možda svesti to u te poželjne rokove o kojima slušamo dugo da se svede na dvije godine. Tvrdim da se to može svesti. Ako se bude postupalo kao zadnjih 12 godina, s ogromnim optužnicama, ogromnim brojem ljudi, onda će to trajati 10 godina.