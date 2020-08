PET OSOBA I HEP OPTUŽENI ZBOG TRAGEDIJE U DUBROVAČKOJ HIDROELEKTRANI: Zbog poliestera u stropu poginula su trojica radnika

Protiv pet osoba i HEP-a Županijsko državno odvjetništvo je zbog nesreće u hidroelektrani Plat u kojoj su poginula trojica radnika, podignulo optužnicu zbog kršenja Zakona o gradnji, protupožarnih propisa i odredbi zaštite na radu, odnosno kaznenog djela opasnog izvođenja građevinskih radova

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku podignulo je optužnicu protiv pet osoba i jedne tvrtke zbog tragedije koja se 10. siječnja prošle godine dogodila u hidroelektrani Plat u Dubrovniku. Tada su poginula trojica radnika, utopivši se u odvodnim kanalima prilikom bijega od požara koji je izbio u samome pogonu.

Tako će se na optuženičkoj klupi, između ostalih naći i donedavne šef proizvodnje HEP-a Željko Starman te član Uprave HEP-a Nikola Rukavina, ali i sama Hrvatska elektroprivreda, doznaje Dubrovački dnevnik. Tri osobe se tereti zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, odnosno kaznenog djela opasnog izvođenja građevinskih radova.

TRAGEDIJA U HIDROELEKTRANI U PLATU: Proširena istraga nad petoricom osumnjičenih za smrt trojice radnika

Radili mimo propisa

Starmana i Rukavinu se tereti da su kao odgovorne osobe u HEP-u od druge polovice 2016. do 29. prosinca 2017. u Dubrovniku i Zagrebu postupali protivno odredbama Zakona o gradnji, odnosno naložili izvođenje radova protivno odredbama protupožarnih propisa. Na to su još 2017. upozorili i izvođači radova, a Inspektorat rada je utvrdio kako je u strop hidroelektrane ugrađen lako zapaljivi valoviti poliester u roli. Time, piše u inspekcijskom nalazu, HEP nije osigurao to da su radna mjesta njihovih zaposlenika u svakom trenutku sigurna, ugradivši materijale kojima je ugroženo njihovo zdravlje i životi te korištenje hidroelektrane u skladu s pravilima zaštite na radu i propisima.

“Uslijed tih se propusta požar, nastao u kabelskoj vertikali pogona, putem lakozapaljivih i gorivih materijala koji se nisu smjeli ugraditi proširio i zahvatio područje strojarnice pogona, gdje je gorenje obloga stropa postavljenih od neodgovarajućih materijala uzrokovalo brzo širenje vatre, isijavanje znatne količine topline i štetnih produkata gorenja, pa su trojica zaposlenika pogona, u tako stvorenoj nemogućnosti bijega smrtno stradali, a sedmorica zaposlenika su doživjela akutne reakcije na stres, dok je u pogonu nastala materijalna šteta od najmanje 90 milijuna kuna”, stoji u priopćenju DORH-a.

Opasne ploče su bile i ranije ugrađene

Radove je izvodila tvrtka Spegra po projektu Apsida inženjeringa i narudžbi HEP-a. Nakon nesreće, iz Spegre su medijima rekli kako im je naloženo da ugrade stropne ploče identične onima koje su već bile u elektrani, što znači da je i prije obnove postojala opasnost od potencijalne tragedije.

“Javili smo se na javni natječaj, a u projektnom zadatku je pisalo kako treba ugraditi istovjetne ploče po obliku i karakteristikama onima koje su tu već bile. Za to smo pribavili svu potrebnu dokumentaciju. Primopredajnim zapisnikom sve nam je prihvaćeno, bez primjedbi te uredno plaćeno, a krajem 2017. godine smo napustili gradilište. Mi smo te ploče nabavili i ugradili, ugradili smo ono što nam je bilo naloženo”, rekao je nedugo nakon nesreće Berislav Borovina iz Spegre, istaknuvši da “tvrtka surađuje s nadležnim institucijama u cilju otkrivanja istine jer su žrtve zaslužile da se ona otkrije”, ali i da se “ne osjećaju odgovornima”.

Odgovornima se ne osjećaju niti Starman i Rukavina, koji su na saslušanju istaknuli kako im je s ljudske strane žao zbog tragedije. Sva petorica okrivljenih brane se sa slobode.