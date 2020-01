ZNATE LI ŠTO VAŠE DIJETE RADI NA INTERNETU? Pedofili vrebaju, istarska policija otkrila više od 10.000 fotografija dječje pornografije!

Cyber svijet je prostor u kojem se pedofili dobro snalaze i sada tako pronalaze svoje žrtve

Virtualni svijet postaje zabava za brojnu djecu i maloljetnike, a roditelji ponekad, zbog umora od posla i stresa, svoju djecu prepuštaju internetu. Roditelji uglavnom ne obraćaju previše pozornosti na ono što njihova djeca rade na internetu i ne gledaju s kim komuniciraju. No, opasnosti su razne, a jedna od njih su definitivno predatori kojima je internet došao kao šlag na tortu njihovog vrebanja.

Cyber svijet je prostor u kojem se pedofili dobro snalaze i sada tako pronalaze svoje žrtve. Ako ste se ikada pitali kako funkcionira hvatanje predatora, o tome više mogu reći policajci iz Istre jer su u posljednjih godinu dana u PU istarskoj ustrojena radna mjesta kibernetičke sigurnosti te digitalne forenzike. Kako piše Glas Istre, zadatak policijskih službenika koji su specijalno educirani i raspoređeni na ta radna mjesta su kriminalistička istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, računalne prijevare i još mnogo toga. No, ono što je osobito važno u cijeloj priči je to što oni hvataju i one koji su počinili kazneno djelo spolnog iskorištavanja i zlostavljanja djece preko interneta. Kažu da su otkrili preko 10.000 fotografija dječje pornografije.

Surađuju s kolegama iz drugih država

“Nekad kriminalistička istraživanja započnemo dojavom oštećene osobe ako je putem interneta zaprimila neku poruku ili poziv da bi sudjelovala u činjenju kaznenog djela za iskorištavanje djece za pornografiju, a nekada dobivamo informacije od kolega iz drugih država koju su došli do nekih nama zanimljivih podataka. Jednako tako i mi informacije prosljeđujemo drugim državama. Međudržavna suradnja između policija i tijela koja se bave borbom protiv spolnog zlostavljanja djece je jako dobra, i upravo je to i rezultat našeg boljeg djelovanja i automatski uspješnije rješavanje slučajeva”, istaknula je policijska službenica za kibernetičku sigurnost PU istarske Vedrana Milovan za Glas Istre.

Najteži dio posla počinje tek kada se sav zaplijenjeni sadržaj treba analizirati i pregledati pa nakon toga odlučiti što je, a što nije kazneno djelo. Količina pronađenog sadržaja diktira vrijeme u tom dijelu istraživanja.

