PARKIRALIŠTE SPLITSKE BOLNICE PRETVORILI U KAMP: Stižu po noći, odlaze ujutro i nitko im ne može ništa. U dvije godine nema niti jedne kazne

U dvije godine nije ispisana ni jedna kazna

U Splitu ni inače nije baš lako naći parking, ponajmanje usred sezone, no kamperi su tome doskočili – usred noći se stanu na parkiralište splitske bolnice. Ostaju do jutra pa tako oni kojima je to parkiralište daleko potrebnije i kojima je namijenjeno – pacijentima i djelatnicima bolnice, ne mogu naći mjesto.

“To je besplatno kampiranje, ali za to nažalost nije odgovoran KBC Split. Postoje institucije i sistem koji je zakonom ovlašten intervenirati u takvim situacijama bilo komunalno redarstvo ili prometna policija, ne znam. Mi nismo ovlašteni, nemamo ovlasti nikoga odavde maknuti”, rekao je za RTL dr.sc. Anton Marović, pomoćnik ravnatelja KBC Split.

‘Barem postavite znak zabrana’

Komunalni redari, istina, izađu na teren, i udalje kampere, no ono se vraćaju navečer. Isto je bilo i prošle godine i ove.

Komunalni redari tvrde da su kamperi u nadležnosti turističke inspekcije, ovi uzvraćaju to je posao komunalnih redara i policije.

Iz bolnice apeliraju da se barem postavi znak zabrane jer ilegalnim kamperima ni ove ni prošle godine nije naplaćena ni jedna kazna.