PAR TROVAO SUMJEŠTANE PO KAFIĆIMA, ONI OPISALI KAKO SU SE OSJEĆALI: ‘Dali su mi travaricu, onesvijestio sam se, a onda…’

Izvanbračni par Ivanka Oskoruš (34) i Niko Batljan – Riža (61) poznati po kriminalnim radnjama, početkom prošle godine trovali su sumještane na način da su im u ugostiteljskim objektima u piće stavljali otrovnu tvar, piše 24sata.

Sumještane su trovali lijekom koji je u kombinaciji s alkoholom smrtonosan, a par se dovodi u vezu sa smrću dvoje ljudi s područja Plaškog, te pokušaja ubojstva jednog čovjeka koji je preživio nakon liječenja u ogulinskoj bolnici.

“Bilo je i vrijeme da im se stane na kraj. Sjećam se da su ljudi koji su se lani u to vrijeme družili s njima u kafićima padali ko kruške, neki su preživjeli, a neki nažalost nisu”, komentirao je jedan Plašćanin za 24sata.

Uhićeni oboje

Policija je u petak održala tiskovnu konferenciju o završenoj opsežnoj kriminalističkoj istrazi koja je trajala više od godinu dana.

“Osumnjičenici, muškarac (61) i žena (34) se osnovano sumnjiče da su 26. veljače 2019. godine u jednom kafiću na području Plaškog prilikom konzumacija alkoholnih pića oštećenom uslijed njegove nepažnje i visokog stupnja alkoholiziranosti u piće stavili lijek antipsihotik koji u svom sastavu ima djelatnu tvar klozapin, uslijed čega je došlo do reakcije koja je rezultirala smrću oštećenika. Zatim su 20. travnja 2019. godine, također u ugostiteljskom objektu na području Plaškog postupili na isti način prema oštećeniku koji je preživio zahvaljujući pravovremenoj liječničkoj intervenciji. Isto se događalo i 28. travnja 2019., postupanje je bilo identično, također je bio stavljen antipsihotik osobi koja je bila u visokom stupnju alkoholiziranosti i koji je uslijed reakcije alkohola i lijeka preminuo”, kazao je Darko Bratić, načelnik Pu karlovačke.

Muškarac je uhićen jučer te je u petak priveden kod suca istrage koji mu je odredio 30-dnevni istražni zatvor, dok je žena dovedena iz zatvora u kojem se nalazi zbog počinjenja drugih kaznenih djela, te ispitana kao osumnjičenik. Sumnju u počinjenje kaznenog djela bio je iskaz preživjelog muškarca koji se fragmentarno sjećao događaja, te su uzeti njegovi biološki uzorci i rađena su vještačenja.

Preživjeli svjedok

S preživjelom žrtvom trovanja Milanom Vrceljem (61), novinari 24sata razgovarali su još lani nakon što je puštan iz bolnice.

“S prijateljima sam otišao na piće u Plaški. U trećem kafiću smo stali za šank, a ovo dvoje su tamo sjedili. Kada su vidjeli sa sam raspoložen pozvali su me “Gdje si prijatelju, kako se dugo nismo vidjeli, sjedi tu kod nas” iako se nikada s njima nisam družio niti piće popio. Sjeo sam kod njih, popio pet pića, rakiju travaricu, a u međuvremenu sam otišao u wc”, rekao je tada Milan, a njegovi poznanici nam dodaju i da ga je osumnjičena za to vrijeme pozvala na ples i za to vrijeme mu naručila kavu u koju mu je muškarac mogao ubaciti što je htio.

“S njima sam proveo sat i pola, dva. U rakiji nisam ništa čudno osjetio, no kada sam platio račun i izišao van, odmah sam se onesvijestio. Našla me policija ispred kafića na terasi. Nađen sam gol, isparana mi je odjeća sa leđa, a novaca što sam imao, oko 400, 500 kuna nije bilo”, ispričao je tada Milan.