PAO NARKOBOS KOJI JE IZ VILE U ZAGREBU VODIO BIZNIS: I to privatnim mlažnjacima s unajmljenom stjuardesom i putnicima

Iljmija Frljučkić, poznat pod pseudonimom Michael Dokovich, u Zagrebu je ugostio i kriminalce iz Južne Amerike te redovito transportirao velike količine novca i kokaina

Čovjek kojeg je New York Times još 2003. opisao kao kriminalca povezanog s albansko-jugoslavenskim podzemljem godinu je dana iz svoje vile u Zagrebu upravljao krijumčarenjem kokaina. Osim te sumnje, USKOK ga povezuje s kriminalnom organizacijom koja je djelovala u Kostarici, Belgiji, Francuskoj, Češkoj, Hrvatskoj i Srbiji. U njenu su razbijanju sudjelovale policije iz barem šest država. Šef te organizacije je 60-godišnji Iljmija Frljučkić, rođen u Podgorici. U svome je životu često koristio pseudonime, a američkim saveznim istražiteljima postao je poznat još u devedesetim godinama kao Michael Dokovich i Michael Bugatti. Koliko je uspješan bio u skrivanju govori i to da je 1994. na Floridi oženio kćer tamošnjeg policajca i to pod krinkom međunarodnog biznismena Michaela Illyrianija, piše Jutarnji.

U posljednje vrijeme se koristio imenima Živko Jović i Radovan Trzin, no ni to mu nije pomoglo prije dva mjeseca kada su ga Švicarci uhitili dok je pregledavao pošiljku od 600 kilograma kokaina koja je tek stigla iz Južne Amerike. Međunarodna istraga protiv njega, u kojoj su sudjelovali USKOK i policija, sada je dovršena. Trajala je godinu dana, a sastojala se uglavnom od snimanja telefonskih razgovora i praćenja osumnjičenih. Dio snimki otkrio je detalje o privatnim mlažnjacima s pravim stjuardesama i putnicima, Mercedesima sa zavarenim podvozjima u kojima je bilo skriveno i po milijun eura te posjete južnoameričkih sicarija koje su Dokovich i njegovi suradnici pozvali u goste i pokazivali im Zagreb.

Osim njega, USKOK je osumnjičio još sedmero osoba za pripadnost skupini. Među njima je rovinjski policajac Ivica Lešić, kojega USKOK sumnjiči da je pomagao Dokovichu u traženju identiteta kojima je ovaj kasnije izradio vlastite krivotvorene dokumente. Dokovich, Silvijo Beljević iz Velike Gorice i Čeh Aleš Sokolik uhićeni su u Baselu prilikom pretovara 600 kilograma kokaina. Dražen Letić i Dokovicheva djevojka Nevenka Čuturić uhićeni su 13. srpnja u Srbiji, a za njezinim bratom Sinišom je raspisana tjeralica.

Unajmili stjuardesu da bi sakrili kokain

Prije nekoliko dana su u Hrvatskoj uhićeni Lešić te Pero Šarac Pjer, čovjek koji je osumnjičen da je bio kontakt-osoba dobavljačima kokaina iz Južne Amerike. On je tijekom 2018. triput odlazio u Južnu Ameriku, a u ožujku ove godine organizirao je boravak u Zagrebu dvojici Kostarikanaca, od kojih je jedan povezan s mučenjem i ubojstvom jamajkanskog kriminalca. Njihov boravak u Zagrebu te sastanak s Dokovichem policija je tajno snimila. Krijumčarenje se provodilo privatnim mlažnjakom za čije je pilotiranje bio angažiran češki pilot Sokolik i to tako da je organiziran komercijalni let za putnike pri čemu su, zbog vjerodostojnosti i prikrivanja stvarnog tereta, unajmili stjuardesu.

Zrakoplov s putnicima i 600 kilograma kokaina poletio je iz Urugvaja za Nicu, gdje su iskrcali putnike i stjuardesu, a zatim do Basela gdje je droga vrijedna oko 18 milijuna eura istovarena ravno u zamku policije. Bio je to posljednji u nizu pokušaja policije da presretnu pakete s kokainom. Lani je u listopadu na Bregani policijski pas reagirao na Mercedes B 200 francuskih registracija u kojemu su se Siniša i Nevenka Čuturić iz Antwerpena vraćali u Srbiju. Umjesto droge, u podvozju automobila bilo je milijun uredno zapakiranih eura. Novac im je oduzet, a oni su dobili kaznu za prekršaj te pušteni na slobodu, nesvjesni da ih policija i dalje prati. Policajci su snimili kako se Dokovich hvali s “20-30 takvih transporta”.

S obzirom na to da je akcija provedena na osnovi podataka USKOK-a i hrvatske policije, čini se da će i kazneni postupak biti proveden ovdje. Naime, istražni sudac zagrebačkog Županijskog suda odredio je svim osumnjičenima, pa tako i ovima koji se sada nalaze u Švicarskoj, istražni zatvor. Hrvatska bi tako mogla ubrzo zatražiti njihovo izručenje.

I BALKANAC PAO U JEDNOJ OD NAJVEĆIH ZAPLJENA DROGE U POVIJESTI: Propao im šverc, Đurašević utovarivao kokain iz čak 14 čamaca

Izgnan iz SAD-a zbog skimminga

Dokovichevo se ime gotovo 20 godina nije pojavljivalo u medijima, još od vremena kad ga je New York Times opisao kao jednog od prvih koji se u SAD-u počeo baviti računalnim prijevarama uz pomoć skimmera na bankomatima. Navodno je nekoliko puta bio i kazneno progonjen, a dobio je i izgon iz zemlje u koju se svaki put ilegalno vraćao.

“Vjeruje se da je prvi put u zemlju ušao 1981., a u ranim 90-ima federalne vlasti povezale su ga s albansko-jugoslavenskom kriminalnom organizacijom. U vladinim sudskim dokumentima navedeno je da se grupa smatra odgovornom za seriju ozbiljnih zločina, poput podmetanja požara, prijevara s osiguranjem, bankovnih prijevara, velikih krađa pošiljki, trgovanja drogom i sofisticiranih pljački draguljarnica”, napisao je o Dokovichu New York Times.

Nakon uhićenja 1992. Dokovich je navodno pušten jer se nagodio s tužiteljstvom, no zapravo ih je prevario. Obećao im je ponuditi podatke o albanskoj mafiji, no tužitelji su od njega dobili informacije o manjim kriminalnim grupama. Ubrzo nakon toga izgnan je iz SAD-a. No, potkraj devedestih se vratio s drugim identitetom i drugim “poslom”. Sumnja se da je Dokovich tada skimiranjem bankomata američkim građanima s računa skinuo oko 3,5 milijuna dolara. No, ubrzo se našao na meti američke tajne službe, koja ga je ponovno strpala u zatvor.