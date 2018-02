PAO BALKANSKI OGRANAK ZLOGLASNE BANDE PINK PANTHER: Planirali opljačkati još jednu švicarsku zlatarnu, uhićena i dvojica Hrvata

Zloglasna banda Pink Panther planirala je opljačkati zlatarnicu u središtu Lugana u Švicarskoj, ali u naumu ih je spriječila švicarska policija.

Švicarska policija osujetila je naum četvorice pripadnika pljačkaške bande Pink Panther, a riječ je, kako je objavljeno o dvojici Hrvata, jednom državljanu Srbije, te jednom državljanu BiH.

Nitko od njih ne živi u Švicarskoj, već su se očito, u tu zemlju stigli s namjerom da počine još jedno oružano razbojništvo. Meta im je trebala biti zlatarnica u središtu Lugana. Banda Pink Panther poznata je upravo po krađama nakita iz draguljarnica i zlatarni diljem svijeta.

Evo kako su razotkriveni

No, akcijom policije naum ove četvorke je osujećen. Istražitelji su ih pratili putem video nadzora javnih površina , a nakon što su uhićeni kod njih je pronađen i cijeli arsenal oružja. To, zaključuju istražitelji, pokazuje da se nisu libili tijekom prepada oružje upotrijebiti i evenutalno ozlijediti one koji bi im se našli na putu. Na teret im se za sada stavlja pokušaj pljačke.



U nastavku istrage policija će pokušati utvrditi je li ova ista ekipa povezana s još nekim razbojništvima počinjenima u švicarskoj regiji Ticino ili pak u inozemstvu, potvrđeno je iz tužiteljstva.

Prema za sada dostupnim podacima riječ je o 39-godišnjaku i 37-godišnjaku iz Hrvatske, 41-godišnjaku iz Srbije i 38-godišnjaku iz BiH.

Ogranak Pink Panthera na Balkanu

Prije godinu i pol na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena je skupina kriminalaca iz Srbije i Crne Gore, koja je također bila krak bande Pink Panther a razotkriveni su dok su planirali akciju u Zagrebu. Njima je plan bio napad na blindirano vozilo s novčanom pošiljkom za što su trebali koristiti moćne automobile, odore specijalne policije i oružje koje je kod njih pronađen.

PRESUDA BALKANSKOM OGRANKU PINK PANTHERA Šifra za brutalnu krađu novca iz blinde bila je: “Idemo na kavu”

Za pripadanje bandi Pink Panthera bio je osumnjičen i Dario Šušak, bivši nogometaš, kojeg je također raskrinkala švicarska policija. Uhićen je dok je u kafiću u St. Gallenu dogovarao novu pljačku draguljarnice. Kaznu je u Švicarskoj i odslužio, te je lani izručen Hrvatskoj.

NEVJEROJATNA PRIČA: Hrvatskoj izručen mladi nogometaš, član bande Pink Panther. Čeka ga suđenje za novo teško kazneno djelo…

Ovdje ga pak čeka nastavak suđenja u kojem ga se, zajedno sa Željkom Vrbatom, tereti za seriju razbojništava. Vrbat, koji kao i Šušak u tom procesu negira krivnju, nedavno je uhićen nakon spektakularne krađe novca iz zaštitarskog kombija u Ulici grada Gospića u Zagrebu.