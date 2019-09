PALI S VIŠE OD TONE KOKAINA: Dvojac iz Rijeke to nije spriječilo da se išetaju s portugalskog suda i pobjegnu do Balkana

Ponovo su uhićeni u Crnoj Gori

Crnogorska policija uhitila je u četvrtak u Tivtu dvojicu državljana Republike Hrvatske na osnovi Interpolove tjeralice koju je za njima raspisala policija Portugala, a osumnjičeni su za krijumčarenje više od tone kokaina.

Uhićeni M.A. (46) i Ž.B. (53) traženi su radi kaznenog postupka koji se protiv njih vodi zbog sumnje da su trgovali drogom.

Akcija uhićenja je, kako je navedeno u priopćenju, provedena u suradnji s nadležnim službama Portugala i Hrvatske, a akciju su izveli pripadnici sektora za borbu protiv organiziranog kriminaliteta i korupcije crnogorske policije.

Prvi puta su uhićeni lanjskog lipnja zbog šverca više od 1200 kilograma kokaina. Pali su zajedno s s još nekoliko krijumčara droge u razdoblju u kojem su portugalski policajci u suradnji sa španjolskim kolegama te britanskom nacionalnom agencijom protiv kriminala NCA u samo tri tjedna u akvatoriju Azora i Kanara zaplijenili više od pet tona kokaina dopremljenog iz Južne Amerike, a među uhićenima bila su četiri hrvatska državljanina.

Kako doznaje Jutarnji, tijekom kaznenog postupka dvojicu je Riječana nakon nekog vremena tamošnji sud pustio na slobodu uz određene mjere opreza i pritom im oduzeo putne isprave. No iskusne kriminalce to nije sprijčilo i Riječani su nabavili nove isprave i domogli se Balkana. U međuvremenu je portugalski Interpol za njima raspisao tjeralice koje su rezultirale njihovim uhićenjem u Crnoj Gori, no ostaje nepoznanica koliko su dugo tamo boravili i po kojoj osnovi.