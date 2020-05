PALI POMOĆU FBI METODE: Razbijena krim-organizacija u kojoj se spominje i Ana Karamarko; Evo kako je nastala mreža poreznih prijevara

Istragom je utvrđeno kako je cilj kriminalne organizacije od 38 osoba i desetak lažnih tvrtki bio kupovanje poslovnih prostora u Zagrebu

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je u četvrtak na zahtjev Uskoka jednomjesečni istražni zatvor desetorici osumnjičenih za gospodarske malverzacije koji su uhićeni u srijedu u sklopu akcije Flajš. Petorici okrivljenika je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je jednomjesečni istražni zatvor određen i za petoricu okrivljenika koji se nalaze u bijegu, priopćila je zamjenica ravnateljice Uskoka Mirna Rukavina.

Na čelu kriminalne skupine osumnjičene za zločinačko udruženje, utaju poreza ili carine, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganje u tim nedjelima, ali i pranje novca su Tomislav Pavković i Oliver Kolobarić. Policija i Uskok sumnjaju da su Pavković i Kolobarić, od početka 2017. do kraja 2019. na području Zagreba, Velike Gorice i Splita, “kao stvarni voditelji poslovanja više trgovačkih društava” u zločinačko udruženje povezali “veći broj osoba koje su stvarno vodile poslovanje većeg broja trgovačkih društava te su uz novčanu naknadu obnašale funkciju odgovornih osoba u društvima”.

Skupina je navodnim nezakonitostima zaradila najmanje 20 milijuna kuna te Državni proračun oštetila za oko 11,5 milijuna kuna. U sklopu akcije Flajš u srijedu je uhićena i Ana Karamarko, supruga bivšeg premijera i nekadašnjeg šefa HDZ-a, koja je nakon ispitivanja puštena da se brani sa slobode, jer Uskok nije zatražio da joj se odredi istražni zatvor.

UHIĆENA ANA KARAMARKO! Oglasila se policija i njen odvjetnik: ‘Radi se o velikom slučaju, nju terete za manji dio’

ANA KARAMARKO PUŠTENA IZ PRITVORA: Iznijela je obranu, Uskok nije zatražio istražni zatvor; u akciji palo i još jedno poznato lice

Skladišta novca

Istražitelji su otkrili da, osim niza lažnih tvrtki koje su vodili “fikus-direktori”, Pavković i Kolobarić, koji su jedini osumnjičeni za pranje novca, imaju dvije prave tvrtke, Goldstar usluge d.o.o. i Blackstone d.o.o., koje nisu kompromitirane, već su služile kao skladišta novca. Naime, velik dio sume izvučene poreznim prijevarama završavao je na računima tih tvrtki, koje bi onda sasvim legalno tim novcem kupovale poslovne prostore u Zagrebu.

Pojednostavljeno, novac se izvlačio iz legalnog toka putem lažnih tvrtki, da bi se ponovno prao i vraćao u legalno poslovanje, odnosno u ruke Pavkovića i Kolobarića putem fiktivnih zadužnica i ugovora o zajmu. Osumnjičenici su lažirali da su Blackstone i Goldstar usluge u prošlosti posuđivale novac lažnim tvrtkama, koje su im potom one vraćale.

Tako je tvrtka Le Noke, od koje je Ana Karamarko kupila sporni softver za 312.000 kuna, 7. svibnja 2018. Goldstaru “vratila” pozajmicu od četiri milijuna kuna. Mjesec dana kasnije, Kobex promet je temeljem međusobnog posla Goldstaru platio pozajmicu od 1,3 milijuna kuna. Potom Goldstar za 10 milijuna kuna kupuje 716 kvadratnih metara poslovnih prostora u Strojarskoj 22. Ista priča je i s Blackstoneom, kojem se na račun slilo više stotina tisuća kuna, a koji je za sedam milijuna kuna kupio 414 kvadrata ureda u Kraljevićevoj 24.

OPERACIJA FLAJŠ: Objavljeni detalji akcije u kojoj je pala Ana Karamarko, 38 ljudi na čelu s dva Hrvata proračun oštetilo za milijune

Titranje žice

No, osim kriminalnih metoda, zanimljive su i istražiteljske. Naime, nekoliko je mjeseci USKOK je, uz osumnjičenike, pratio i njihove telefonske razgovore. No, iz sadržaja snimljenih razgovora jasno je da se, paralelno s prisluškivanjem, događalo još nešto. Osumnjičenima, odnosno tvrtkama koje su izvlačile novac, dolazili su porezni inspektori koji su stalno tražili dodatne informacije o pojedinim poslovima. Upravo to je bila česta tema razgovora među osumnjičenima, koja ih je nagnala da aktualiziraju navodno fiktivne poslove koje su imali.

Izvjesno je da su porezni nadzori bili potaknuti od istražnih tijela, što je vidljivo na slučaju tvrtke Drimia Ane Karamarko, gdje su Pavković i još jedan osumnjičenik raspravljali o tome da treba potkrijepiti dokumentaciju o poslu jer Porezna stalno nešto “čačka” i traži račune.

Stoga je moguće da su istražitelji po prvi puta na poreznim predmetima koristili FBI-evu metodu “titranja žice”, piše Jutarnji. Ta se metoda već godinama uspješno primjenjuje u razbijanju narko-kartela, gdje istražitelji, potajno snimajući šefa krijumčarske ekipe, naprave “slučajnu” zapljenu droge. Kada bi “kuriri” bili uhićeni, organizatori šverca droge bi se raspričali o tome telefonima koji su bili tajno snimani.

ODVJETNIK ANE KARAMARKO O DANAŠNJOJ OPERACIJI ‘FLAJŠ’: ‘Meni to izgleda kao jedan predizborni postupak’

UHIĆENA JE ‘KONZULTANTICA’: Zbog love MOL-ovog tipa za njenu tvrtku pala je Vlada, a Ana i Tomislav brižno su njegovali i rusku vezu