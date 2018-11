PAKAO PRODAVAČICE MIRJANE: Stavljali su joj nož pod grlo i pištolj na glavu, ali najviše ju je razočarao šef

Prodavačicu iz okolice Bjelovara pogodilo je što ju nako druge pljačke nitko od kolega s posla niti njezin poslodavac nisu posjetili dok je bila na bolovanju, a ni ponudili joj ikakvu pomoć. Od poslodavca je tada odlučila tražiti obeštećenje za pretrpljen strah, stres i zdravstvene probleme koje još osjeća

Prodavačica Mirjana iz okolice Bjelovara, majka troje malodobne djece, u dva je navrata na radnom mjestu prošla pakao suočavajući se s pljačkašima zbog čega je pretrpjela velike stresove i bila na bolovanjima, a na koncu sudskim putem tražila odštetu od poslodavca zbog pretrpljenih strahova.

Prvi put iskusila je taj strah u veljači 2013. godine kada joj je nepoznati maskirani muškarac stavio nož pod grlo tražeći da mu iz blagajne dućana u Bjelovaru dâ sve krupne novčanice, piše Podravski.hr.

“Kao radnica nisam imala nikakvu zaštitu”

“Pretrpjela sam užasan strah i stres pa sam završila na bolovanju. Ali, brzo sam se vratila na posao jer u firmi nije bilo dovoljno ljudi, a kao majka troje male djece jedina sam radila u obitelji pa nisam htjela ostati bez posla. Ipak, očekivala sam da će me nakon toga moj poslodavac staviti na radno mjesto gdje ću imati veći osjećaj sigurnosti. Umjesto toga, doživjela sam niz neugodnosti od strane svojih neposredno nadređenih i zbog tih njihovih postupaka i trauma opet bila na bolovanju”, ispričala je Mirjana na sudu.

Drugi puta bila je žrtva pljačke u veljači 2016. godine kada je u dućan u kojem je tada bila sama upao nepoznati muškarac te joj repetirani pištolj uperio u glavu tražeći novac iz blagajne.

“Bio je to drugi težak šok od kojeg se i danas oporavljam. Kao radnica nisam imala nikakvu zaštitu. Pretrpjela sam težak stres, strah za život i opet sam otišla na bolovanje te promijenila posao. Nisam više mogla izdržati, radila sam sama u smjenama, inače sam krhke građe i osjećala sam još od prvog razbojništva užasan strah. Otišla sam. Očekivala sam da će se nakon onog noža pod grlom nešto promijeniti, da će više ljudi raditi u smjeni ili da dućan uvede alarm i videonadzor, odnosno da se barem odvoji prostor prodavača nekom fizičkom preprekom. No, ništa se nije promijenilo. Danas radim u drugom trgovačkom lancu u Bjelovaru, nikad nisam sama u smjeni i osjećam se mnogo sigurnije”, posvjedočila je blagajnica.

Poslodavac odbio dati joj obeštećenje

Inače, razbojnik s pištoljem, izvjesni Igor iz okolice Bjelovara, u međuvremenu je pronađen i uhićen, a Mirjana je ostala šokirana saznavši da on živi u njezinom susjedstvu. No, još više ju je pogodilo što je ni kolege s posla ni njezin poslodavac nisu posjetili dok je bila na bolovanju niti joj ponudili ikakvu pomoć. Odlučila je tužiti poslodavca i tražiti obeštećenje u iznosu od 20.000 kuna za pretrpljen strah, stres i zdravstvene probleme koje još osjeća. No, Općinski sud u Bjelovaru dosudio joj je 16.000 kuna – 12.000 za pretrpljeni strah, a 4.000 kuna za smanjenje životne aktivnosti – smatrajući da je to pravična naknada za takvu ozljedu na radu i povredu osobnosti, piše Podravski.hr.

Njezina tvrtka odbila je pristati na obeštećenje u mirnom postupku uz obrazloženje da ne zna “na koji bi način mogli radnika zaštititi od kriminalne djelatnosti trećih osoba, na koje nemaju nikakav utjecaj” te da su svim radnicima dane upute da “u takvim situacijama udovolje zahtjevima osoba iz kriminalnog miljea”. Ipak, Općinski sud u Bjelovaru presudio je drugačije.

