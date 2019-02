PADA TEŠKA OPTUŽBA PROTIV MAMIĆA: ‘Da, prijetio nam je da će nas ubiti i iščupati nam grkljan, ali danas nemamo ništa protiv njega’

“Izgubit ćete i ovaj spor protiv mene”, poručio je samouvjereno Zdravko Mamić zastupnici optužbe na ulasku u sudnicu uoči početka suđenja za teške prijetnje ocu i menadžerima mladog bivšeg igrača Dinama Roberta Murića, koji sada nastupa za nizozemski Ajax.

Da je Mamić možda bio i u pravu dalo se naslutiti nakon što su i Branko Murić, otac Roberta Murića, i Željko Pakasin, bivši nogometaš koji je skrbio o Robertu Muriću i pomagao mu dok je još nastupao za mlađe kategorije, izjavili kako nemaju više ništa protiv aktualnog savjetnika u Dinamu, koji im je 8. prosinca 2013. godine prijetio ubojstvom. Obojica su danas na sudu potvrdili da ne žele da se kazneni progon protiv Mamića nastavi, iako mi je tog dana, na sastanku na kojem je dogovarana Murićeva budućnost u Dinamu, zaprijetio da će “ih ubiti i to odležati”.

“Iščupat ću ti grkljan”

“Iščupat ću ti grkljan”, poručio je bijesan Davoru Čurkoviću, koji je na sastanak došao ime Murićevih menadžera. Trojka je nakon toga prijavila Mamića za prijetnje, no čini se da su u međuvremenu nesporazume izgladili. Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu gdje je Mamiću danas nastavljeno suđenje i Murić i Pakasin srdačno su se pozdravili s bivšim izvršnim dopredsjednikom Dinama.

“Samo sam želio zaštititi svog sina”, posvjedočio je Branko Murić objašnjavajući da su Čurković i Pakasin na taj sastanak s Mamićem došli znajući na koji način daje ugovore na potpis, bez da ikome dozvoli da ih pročita.

Bolji ugovor

“Sve ću vas pobit ako mi uzmete Murića”, bila je jedna od prijetnji Zdravka Mamića koji je očito, kako su tada vjerovali Murić, Čurković i Pakasin, želio potpisati novi petogodišnji ugovor s mladim igračem, a na kraju bi koristi od toga imao samo on osobno.

“Kasnije mi je nudio i 50 puta bolje uvjete u ugovoru, no uplašio sam se za karijeru svog sina i prijavio Mamića”, objasnio je Branko Murić čiji je sin u veljači 2014. godine otišao iz Dinama.

Žele sve zaboraviti

“Od tada je prošlo tri godine. Radilo se o djetetu od 17 godina i htio sam ga zaštititi. Žao mi je što je sve ovako ispalo”, dodao je Murić uvjeravajući sutkinju kako se Mamić u svom bijesnom ispadu obraćao Čurkoviću, a ne njemu.

“Želim da se sve ovo što prije riješi i zaboravi”, rekao je na kraju otac mladog igrača.

I Željko Pakasin, bivši igrač i trener u Dinamu, koji je u kumskojo vezi s Mamićem, nije pokazivao volju detaljno svjedočiti o onome što je doživio na sastanku o Robertu Muriću.

“Bilo je povišeni tonova, no Mamić se nije obraćao meni”, svjedočio je Pakasin objasnivši kako je prijavu podnio zajedno s Murićem jer se odlučio solidarizirati s njim.

Bojali se za Murićevu karijeru

“Bojao sam se za to dijete, za njegovu nogometnu karijeru. Tada mi se to činilo kao neugodna situacija, al s ovim odmakom više ne gledam isto na to. Sada više i ne mogu reći jesam li se bojao. Ma, nisam ga se bojao, dodao je Pakasin zahvaljujući Bogu što je Robert Murić danas u Ajaxu i kao nogometaš se normalno razvija.

Te njegove riječi izazvale su podsmijeh kod Zdravka Mamića koji je danas u sudnici bio iznimno miran. Tek je na kraju, u svom stilu, poručio zastupnici optužbe: “Mislim da bi nakon ovoga trebali odustati od postupka protiv mene”.