PA NEKA NETKO KAŽE DA JE HRVATSKO PRAVOSUĐE BRZO: Danas je potvrđena optužnica zbog problematičnih kredita HPB-a iz 2008.!

Uskoro bi se trebao početi rasplitati sumnjivi plasman kredita iz 2008. godine.

Sjećate li se još Josipa Protege, nekadašnjeg direktora Hrvatske poštanske banke? Gospodin je danas dobio novu optužnicu, iako mu još nije okončan ni proces u aferi Bankomat zbog kojeg je bio uhićen u siječnju 2010. godine, dakle prije sad već više od osam godina. U tom slučaju optužen je zbog 255 milijuna kuna teških malverzacija s kreditima HPB-a, a sada ga tužiteljstvo novom optužnicom tereti za još 16 milijuna kuna štete učinjene banci kojoj je bio na čelu.

U pitanju je sumnjivo financiranje istarskog dnevnika Glasa Istre. Osim Protege optužicom je obuhvaćen i bivši član njegove uprave Ivan Sladonja. Naime, njih dvojica su zajedno, prema uputama Đanija Bažona, člana uprave Glasa Istre, koji je u međuvremenu preminuo, još 2. travnja 2008. odobrili kredit od 11 milijuna kuna Elektronskom medijskom centru iz Zagreba.

Prerizičan kredit

No to su, tvrdi tužiteljstvo, učinili mimo uobičajenih uvjeta banke, te donijeli odluku suprotno ocjeni Sektora upravljanja rizicima da je riječ o rizičnom plasmanu. Naime, ta tvrtka u trenutku traženja kredita nije imala poslovnih aktivnosti. Osim toga nisu bili dostavili ni plan otplate kredita, a nije bilo ni elemenata osiguranja vraćanja kredita. Na kraju kredit nije ni otplaćen. Banci je plaćena tek rata od 1,2 milijuna. Uz to, jamac mu je bio Glas Istre koji je u stečaju i blokadi od veljače 2010.



Još jedan sporan kredit

Protegu i Sladonju tereti se i da su Glasu Istre na Bažonovo traženje 6. svibnja 2009. odobrili kratkoročni revolving kredit od pet milijuna kuna, s rokom povrata do 31. ožujka 2010. Ni taj kredit nije vraćen.

Sud je u dva navrata optužnicu koja je podignuta u siječnju 2016. vraćao tužiteljstvu na doradu, jer je smatrao kako nema dovoljno dokaza protiv Protege i Sladonje. Danas ju je ipak potvrdio. U međuvremenu, optuženi dvojac iz HPB-a čeka i rasplet afere Bankomat.