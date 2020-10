OVOM ZAGREPČANINU JE PRISJEO PRELJUB: ‘Muž moje ljubavnice me slikao golog i ucjenjivao, prijetio je da će me ubiti!’

‘Zaprijetio mi je da ga ni slučajno ne smijem prijaviti policiji jer da će ubiti mene i moju obitelj’

Zagrepčanin A.S. još dugo će pamtiti upuštanje u avanturu s udanom ženom. Naime, ovaj čovjek u jednom je trenutku završio kao od majke rođen u javnom prostoru u zagrebačkom Susedgradu, a pritom je još i fotografiran te kasnije iznuđivan, piše Jutarnji list.

U optužnici zagrebačkog tužiteljstva, 25-godišnji Alžirac K.L., inače suprug Zagrepčanke, zajedno sa svojim sunarodnjakom H.E.O. (30), odlučio je naplatiti bračnu prevaru. Optuženi dvojac odbacuje krivnju, a supruga je iskoristila mogućnost nesvjedočenja. No, mladi ljubavnik je zato ispričao kako je izgledala iznenadna agonija koja ga je snašla.

‘Natjerali su me da se skinem, bilo me strah’

Ljubavnik je ispričao da ga je 3. ožujka ove godine prevareni suprug nazvao mobitelom i ozbiljno mu zaprijetio. Kako prenosi Jutarnji list, govorio je da će ga ubiti kada ga prvi puta vidi i da zna da mu je spavao sa ženom. Nakon toga suprug je predložio da se on i ljubavnik nađu te porazgovaraju. Našli su se u Ulici Bizek.

“Kritičnog dana oko 17 sati K.L. je htio sa mnom razgovarati. Pristao sam te me je poveo do parkiranog Smarta crne boje. Na vozačevom mjestu bio je neki muškarac, također alžirskog podrijetla, koji je s njim na alžirskom komunicirao. I tad mi je K.L. rekao da se skinem do gola. Nisam na to pristao, a nalazili smo se 50 metara od suvozačeve strane auta. K.L. se pritom obraćao vozaču, a meni je pokazao rukom da pogledam u unutrašnjost auta. Od straha sa pogledao i vidio na suvozačevu sjedalu metalni cjevasti predmet koji je bio prekriven jaknom svijetlije boje. Vidljiv je bio samo vrh tog predmeta i bio je to pištolj koji je na samom vrhu imao ciljnik. K.L. mi je potom ponovno naredbodavnim i prijetećim glasom rekao da se skinem. A kako sam vidio da se radi o dvojici muškaraca i da je u autu možda i pištolj, od straha sam počeo skidati svu odjeću sa sebe”, ispričao je Zagrepčanin tužiteljstvu.

‘Fotografirao me golog i rekao da će me ubiti ako ga prijavim’

“Počeo me golog slikati mobitelom, najmanje su četiri fotografije uslijedile. Zahtijevao je da se okrećem te mi govorio kako će me tim fotografijama ucjenjivati, da će ih svima slati kako bi me kompromitirao. Tražio je i da mu mjesečno isplaćujem određeni iznos i da će mi naknadno reći koliko točno i kako da mu uplaćujem.

Pokazao mi je četiri fotografije mene golog. Zaprijetio mi je da ga ni slučajno ne smijem prijaviti policiji jer da će ubiti mene i moju obitelj. Kad je odlazio, rukom je prešao preko grla pokazujući da će me priklati. Njih su dvojica otišla, a ja sam bio prestravljen, nemoćno sam se osjećao i opravdano se bojim za svoju obitelj”, rekao je ljubavnik.

Suprug i pomagač sve negiraju

Suprug Zagrepčanke, koji je za sebe rekao da je maser sa završena dva razreda srednje škole te primanjima od 2.500 eura u jednoj ustanovi, govori da ljubavniku nije prijetio niti ga fotografirao. Kaže da nije tražio ni novac. Njegov pomagač u zločinu je otac dvoje djece te privremeno boravi u RH. On je pak rekao da mu je K.L. ponudio sto kuna za prijevoz do određene lokacije, prenosi Jutarnji list.

“Obećao mi je 100 kuna nagrade za vožnju pa sam ga poslušao. Vidio sam da K.L. priča s jednim čovjekom, da je bio jako ljut, razgovarali su oštro. A ja sam bio sam u autu i nisam se htio miješati. Gledao sam svoj mobitel. I iskreno nisam vidio da bi se ta druga muška osoba skinula do gola i da ga je K.L. fotografirao. Nije bilo pištolja u autu”, veli Alžirac H.E.O.