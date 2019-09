OVO JE VOJNIK KOJI JE 14-GODIŠNJAKU SLOMIO RUKU LETVOM: Novinari nazvali desetnika iz Otočca, on ima drugačiju priču o incidentu

Ivica Modrić je priznao da je sudjelovao u incidentu, ali tvrdi kako nikad ne bi namjerno ozlijedio dijete

Čovjek koji je u četvrtak letvom slomio ruku 14-godišnjaku jer je sjedio u njegovu čamcu je 43-godišnji Ivica Modrić, desetnik Hrvatske vojske iz Otočca. Dječakova majka je potvrdila Jutarnjem kako se dječak vratio iz bolnice s rukom u gipsu, a do jučer je pio tablete protiv bolova.

Dječak je ranije izjavio kako su on i njegovi prijatelji sjedili u Modrićevu čamcu, ne čineći nikakvu štetu. U tom je trenutku naišao Modrić s letvom u ruci te ih rastjerao. Drugi dječaci su pobjegli, no, kazao je dječak, on se spleo jer su mu ispali novčanik i mobitel, što je Modrić iskoristio i dohvatio ga za vrat i bacio ga na pod te zamahnuo letvom prema glavi, koju je obranio rukom, koja je od siline udarca pukla.

Opovrgava dječaka

Vojnik potvrđuje da je došlo do incidenta, ali opovrgava dječakove riječi.

“Nikada ne bih namjerno ozlijedio dijete. Raspitajte se malo o meni među ljudima i raspitajte se malo o toj djeci koja bez nadzora prave štetu. Rado bih vam ispričao što se stvarno dogodilo, ali ne smijem jer sam djelatna vojna osoba i to mi priječi služba”, rekao je Modrić te dodao kako događaju nije nitko svjedočio.

Moguć nečasni otpust

Policija ga je uhitila te podnijela kaznenu prijavu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Osim toga, slijedi mu i postupak pred Vojno-stegovnim sudom, gdje mu, ako mu se dokaže krivnja, prijeti nečasni otpust iz vojske. Njegovi zapovjednici odmah su osudili incident, koji je Modrić navodno počinio izvan službe. Pravdao im se da je samo štitio svoju imovinu.

“Provedeno je kriminalističko istraživanje te je protiv pripadnika OS RH podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, sukladno Kaznenom zakonu. Nad pripadnikom OS RH provest će se kazneni i stegovni postupak pred nadležnim Vojno-stegovnim sudom koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe. Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska oštro osuđuju napad u Otočcu i oštro sankcioniraju bilo kakav oblik nasilja. Riječ je o slučaju neprimjerenog ponašanja koje smatramo nedopustivim”, priopćili su iz MORH-a “izražavajući žaljenje zbog predmetnog događaja i upućujući isprike zbog nedopustivog ponašanja pripadnika OS RH”.

Prijetnja Krstičevića

O ishodu sudskih postupaka ovisi Modrićeva kazna, ugled među sugrađanima, ali i vojna karijera. Doznaje se kako je ona dosad bila bez mrlje, a Modrić je sudjelovao i u nekoliko vojnih misija u inozemstvu.

“Istu stvar su mu već napravili, jedan čamac mu je završio na dnu Gacke. Pretpostavljam da je pomislio da će mu se opet isto dogoditi. Valjda mu je pukao film. Mogao ih je samo zaplašiti, a ne znam što mu je bilo da je na djecu išao letvom”, ispričao je jedan od njegovih sumještana.

Vojnik Modrić je otac, strastveni ribič, član DVD-a Otočac i njegovog orkestra limene glazbe te je vrlo cijenjen u zajednici. No, ministar obrane Damir Krstičević strogo je zaprijetio svima koji naprave neki incident: “Svi koji se ovako ponašaju ići će van iz HV-a.”