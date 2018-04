OVO JE PREDATOR (24) KOJI JE ZLOSTAVLJAO 53 DJEVOJČICE, ONE KOJE SU GA ODBILE DOBILE SU ODURNE PRIJETNJE: ‘Ubit ću te ako me prijaviš’

Od svojih je žrtava Zagrepčanin tražio eksplicitne fotografije iako se radilo o djevojčicama mlađima od 15 godina.

U istražnom zatvoru završio je 24-godišnji Omer Z., koji je u srijedu uhićen zbog sumnje da je seksualno zlostavljao djevojčice preko interneta.

Akcija Nemezida IV

Otkriven je u međunarodnoj policijskoj akciji Nemezida IV, a danas je sud ocijenio kako postoji opasnost da bi mogao ponoviti brojna kaznena djela što su mu stavljena na teret i u kojima su njegove žrtve, kako je do sada utvrđeno, bile 53 djevojčice mlađe od 15 godina.

UHVAĆEN LJIGAVI SEKSUALNI PREDATOR: 24-godišnjak 53 djevojčice lažima namamio da rade gnjusne stvari



Sve njih Omer je kontaktirao putem lažnih Facebook profila. Iako je na toj društvenoj mreži imao i nekoliko vlastitih profila, skrivao se iza paravana kako bi djevojčice nakon nekog vremena mogao tražiti da mu šalju svoje obnažene fotografije.

Tražio da ga promatraju dok masturbira

I on je njima slao fotografije i videozapise pornografskog sadržaja. Tražio je da ga gledaju putem web kamere kako se samozadovoljava i predlagao im sastanke ne bi li s njima imao i stvarne spolne odnose.

Nekim djevojčicama, nakon što bi ga odbile, prijetio je da će javno objaviti sadržaj njihove komunikacije. Jednoj je čak zaprijetio da će ju ubiti ukoliko ga prijavi policiji.

No na kraju je ipak raskrinkan. Riječ je, doznajemo, o mladiću s posebnim potrebama, koji za kretanje koristi kolica, no to ga nije spriječilo da se upusti u nedopuštenu komunikaciju s mlađahnim djevojčicama. Sada mu prijeti kazna i do osam godina zatvora.