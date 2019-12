OVO JE PRAVI HRVATSKI JUNAK: Golim rukama izvukao mladiće iz gorućeg auta: ‘Sekunde su bile u pitanju. Svatko bi to učinio’

Od sigurne smrti, nakon što se se zbog brze voženje u alkoholiziranom stanju zabili u kuću, dvojicu mladića spasio je Zlatko Ružnic, hrabri turistički radnik koji se zatekao na mjestu nesreće

Nakon što se kasno preksinoć dogodila teška prometna u Ličkom Petrovu Selu, kada su se dvojica mladića iz Korenice automobilom zabila u kuću, jedan prisebni mladić je iz vatrom zahvaćenog vozila uspio izvući mladiće koji su zadobili teške ozljede, javlja HRT. Jedan od mladića bio je nesvijesti, a drugi je zadobio teške ozljede te su prevezeni u karlovačku i gospićku bolnicu.

Mladi Koreničani su se pri povratku iz Bihaća zabili u napuštenu kuću zbog neprilagođene brzine i alkohola, auto je ubrzo zahvatila vatra, neslužbeno doznaje HRT. Spasio ih je poznati plitvički turistički radnik Zlatko Ružinić.

Sekunde su bile u pitanju

Imao je dvije opcije, otići po pomoć ili pokušati izvući ozlijeđene iz auta. “Vrijeme to nije dozvolilo, morao sam reagirati i hvala Bogu dragomu da je to prošlo kako je prošlo. Moglo je puno gore proći, sekunde su bile u pitanju. Najbitnije je da su preživjeli”, kaže Ružinić koji junaštvo u spašavanju odbacuje jer, kaže, svatko bi to učinio.

Korenički vatrogasci koji su ubrzo stigli zatekli su vozilo u buktinji. “Kada je vozilo u razbuktaloj fazi teoretski je nemoguće spasiti osobe iz tako plamtećeg vozila”, objasnio je vatrogasac Vlado Marković, JVP-a Plitvička jezera.