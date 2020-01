OVO JE OSUMNJIČENI ZA TROSTRUKO UBOJSTVO U CENTRU SPLITA: Planirao je smaknuti još dvoje ljudi, ali nije mu pošlo za rukom

Policija je nakon ubojstava pokušavala doći do Jerka M. kako bi ga sklonili na sigurnom ali on je to učinio sam

Osumnjičeni za trostruko ubojstvo rafalima iz kalašnjikova u subotu poslijepodne u Splitu je Filip Zavadlav (25), pomorac iz Splita koji je noć proveo na kriminalističkom istraživanju u prostorijama splitske policije. U KBC-u Split pregledao ga je prethodno dežurni psihijatar, javlja Slobodna Dalmacija.

Ujutro će ga dovesti na Županijsko državno odvjetništvo kako bi iznio svoju obranu kao okrivljeni za smrt Jurice Torlaka, Marina Paića zvanog Pajser i Marina Bobana. Odmah nakon smaknuća u splitskom Varošu na mjesto događaja je došao Michele Squiccimarro, županijski državni odvjetnik iz Splita.

Planirao ubiti još dvije osobe

Filip Zavadlav je mladić sa splitskih Skalica koji je, prema neslužbenim informacijama, osim trojice sada pokojnih planirao smaknuti još najmanje dvije osobe od kojih je jedna Jerko M. Razlog je što su mu navodno maltretirali brata koji je ovisnik o drogi te je ostao dužan novac. Policija je nakon ubojstava pokušavala doći do Jerka M. kako bi ga sklonili na sigurnom ali on je to učinio sam.

Ako se pokaže da je to točno, onda je Branko M., Jerkov brat koji je navodno bio priveden zbog ubojstva, zapravo sklonjen kako ne bi postao slučajna meta jer on nije bio povezan s kriminalnim miljeom kao Jerko.

Slobodna Dalmacija također navodi da je uhićen na Skalicama i brat Filipa Zavadlava. Trenutno se ne zna je li uopće znao što Filip namjerava napraviti, kao ni ima li ikakve veze s ubojstvima, osim što je bio žrtva droge i kamatarenja.

Narko podzemlje

Torlak i Paić su navodno povezani s narko miljeom. Jurice Torlak je odslužio tri godine zatvora za izazivanje prometne nesreće u kojoj je usmrtio osmogodišnju djevojčicu. U prometnoj nesreći na motociklu s njim je bio poznati splitski diler Vedran Biuk. Torlaka su prije par godina brutalno pretukli još uvijek nepoznati napadači na području Skalica. Stavili su mu na glavu vreću i izudarali letvama. Prodavao je drogu na sitno.

Paić je dva puta bio uhićen zbog droge, a jednom je imao 50 grama heroina. Postoji jedna verzija priče prema kojoj je ubijen jer je bio na motociklu Jerka M., a ubojica ga je izrešetao s leđa misleći da ubija Jerka. Boban se s Torlakom družio na Matejuški, nije imao drogu sa sobom, već je poznatiji po brzim vožnjama motorom, piše Slobodna Dalamacija.

