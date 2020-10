OVO JE NAPADAČ (22) S MARKOVOM TRGA: Ranio je policajca, objavio status na Facebooku pa se ubio; otkriven i mogući motiv napada

Neslužbeno se doznaje kako je motiv osobne naravi i nema političke pozadine

Jutros je na Markovom trgu na policajca pucao Danijel Bezuk (22) koji je nakon napada počinio samoubojstvo, neslužbeno se doznaje.

Samoubojstvo je počinio na Jabukovcu. Počinitelj je 22-godišnjak iz Kutine, a od ranije nije poznat policiji.

Oko 8:34 sati stigla je nova dojava o pucnjavi na području Tuškanca gdje je napadač počinio samoubojstvo. Tada je policija stigla i pronašla tijelo napadača.

Ranjeni policajac je podvrgnut operaciji te je prema informacijama iz bolnice stabilno.

[VIDEO] SVI DETALJI PUCNJAVE: Poznate su prve činjenice o počinitelju koji je ranio policajca: Iz kalašnjikova pucao mladić (22) iz Kutine?

Mogući počinitelj pokušaja teškog ubojstva 31-godišnjeg policijskog službenika jutros na Trgu svetog Marka i ujedno osoba koja je na području Jabukovca počinila suicid je, prema do sada utvrđenim informacijama, 22-godišnji hrvatski državljanin. Osoba nije od ranije poznata policijskim službenicima, objavila je policija.

Motiv ljubomora?

Nema informacija kako se na putu prema Jablanovcu napadač s nekim susreo ili je još nekoga ozlijedio. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, motiv nema nikakvu političku pozadinu već se radi isključivo o osobnom odnosu između počinitelja i ranjenog policajca, motiviranog navodno ljubomorom.

Počinitelj je jutros, svega 20-ak minuta prije nego što se pojavio na Markovu trgu, na Facebooku objavio status pun pravopisnih grešaka: “Dosta je bilo prevara i bezonzirnog gazenja ljuckih vrijednosti bez odgovornosti”.

Današnja presica Nacionalnog stožera počela je obraćanjem Glavnog ravnatelja policije Nikole Miline koji je govorio o ovom slučaju.

Drugi policajac pucao na napadača

“Oko 8.06 dobili smo dojavu da je na Markovom trgu došlo do pucnjave. Odmah je reagirao drugi policijski službenik koji je upotrijebio vatreno oružje prema počinitelju. No on se udaljio s mjesta događaja i cijeli raspoloživi policijski sustav se angažirao te i taktički timovi specijalne policije. Vrlo brzo, 24 minuta nakon događaja je pronađen počinitelj koji je izvršio suicid”, rekao je Milina koji kaže kako je policija reagirala kako je trebala.

“Nakon napada je drugi policijski službenik brzo reagirao i taj je prostor otvoren prostor gdje počinitelj može doći iz raznih ulica, neometano se odvija život, to je javni prostor. Stoga nismo prije uočili počinitelja, nitko nije vidio nikog s oružjem. U tijeku je očevid uz potporu centra za forenzička ispitivanja”, rekao je Milina.

“Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja, iako ovo narušava subjektivni osjećaj sigurnosti, no imamo veliku stopu razriješenih kaznenih djela”, zaključio je.