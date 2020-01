‘OVO ĆE OSTAVITI TRAJAN OŽILJAK U POVIJESTI…’; Izvukli trup helikoptera iz mora, a pronašli i crnu kutiju: Istraga će trajati godinu dana?

U istrazi će se koristiti svi resursi domovinske sigurnosti, a američka strana se ponudila za pomoć što nije isključeno. Nemam nekih konkretnih odgovora i činjenica, s obzirom na okolnosti, molim za dozu strpljenja, kazao je glavni vojni zrakoplovni istražitelj Mario Počinok

U vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku glavni vojni zrakoplovni istražitelj Mario Počinok i zapovjednik HRZ-a Michael Križanec dali su izjave za javnost povodom tragične nesreće pada helikoptera Kiowa Warrior OH-58D.

“Jučer poslijepodne poduzete su intenzivne mjere traganja za pilotom. Provođena su iz zraka, na kopnu i u podmorju. Iza sedam sati danas ujutro ronici su detektirali olupinu helikoptera i uočili mrtvo tijelo natporučnika Tomislava Baturine. Prerano je prejudicirati ikakve zaključke, pronađena je ‘crna kutija'”, rekao je Počinok i dodao kako bi istraga mogla potrajati i do godinu dana, javlja Dnevnik.hr.

Pukovnik Počinok kazao je kako je temeljna zadaća povjerenstva utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do pada zrakoplova i istaknuo da je cilj da se ovakve nesreće dogode u budućnosti.

“Koristit će sve resurse domovinske sigurnosti, a američka strana se ponudila za pomoć što nije isključeno. Nemam nekih konkretnih odgovora i činjenica, s obzirom na okolnosti, molim za dozu strpljenja”, dodao je Počinok.

“Danas smo se koncentirali na pružanje pomoći obiteljima i organiziranje komemoracije koja će biti u četvrtak u Zadru”, rekao je Michael Križanec. Ispraćaj Klarina bit će u četvrtak, a Baturine u petak. Križanec kaže da su od Amerikanaca dobili savjete kako sačuvati određene dokaze i iz njih izvući maksimum.

“Nađeni su svi materijalni dokazi u smislu digitalnih medija. Nađeni su u moru, ali postoje određene analize za izvlačenje, američka vojska ima vjerojatno mogućnost da spasi podatke”, rekao je Križanec dok je istražitelj dodao kako je drugi helikoper bio u svojstvu pratitelja, 200 metara iza ovog koji je pao.

Otvorene Knjige žalosti

Knjige žalosti za stradale pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, bojnika Marina Klarina i natporučnika Tomislava Baturinu koji su poginuli jučer u tragičnoj nesreći pada helikoptera Kiowa Warrior u more u Zlarinskom kanalu, otvorene su u utorak u Ministarstvu obrane, priopćeno je iz MORH-a. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i general Šundov upisali su se u Knjige žalosti.

U MORU KOD ŠIBENIKA PRONAŠLI TIJELO NESTALOG PILOTA BATURINE I OLUPINU HELIKOPTERA: ‘I dalje istražujemo zašto se ova nesreća dogodila’

Krstičević je izrazio duboku žalost i sućut zbog tragične pogibije pilota HRZ-a koja će, ističe, ostaviti trajan ožiljak u povijesti Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

‘Otišao si časno i ponosno’

“Dragi Marine, svojim radom i djelovanjem ostavio si dubok i neizbrisiv trag u povijesti Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Odabrao si HRZ kao svoju drugu obitelj i časno si služio svojoj Domovini. Hrabro si prihvatio sve što vojnički poziv nosi: čast, odricanje i nesebičnu žrtvu. Otišao si časno i ponosno. Hvala ti na svemu što si dao za Hrvatsku. Hrabri nebeski viteže, neka ti je laka hrvatska zemlja i vječno hrvatsko nebo”, naveo je ministar Krstičević u knjizi žalosti za bojnika Marina Klarina.

‘Počivaj u miru hrabri viteže’

U Knjizi žalosti za poginulog natporučnika Tomislava Baturinu, ministar Krstičević napisao je: “Dragi Tomislave, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo izgubilo je velikog pilota koji je služio Domovini na čast i ponos. Odabrao si nebo za svoj drugi dom, a HRZ kao svoju drugu obitelj. Časno si služio svojoj Domovini i hvala ti na svemu. Zauvijek ćeš ostati u srcima svakog pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Počivaj u miru hrabri viteže. Neka ti je laka hrvatska zemlja i vječno hrvatsko nebo.”

Opraštajući se od poginulih pilota, general Šundov je istaknuo da će ih se uvijek pamtiti kao iskrene domoljube i predane suradnike. Zahvalio je na njihovu doprinosu u razvoju HRZ-a i HV-a.

“Ponosni smo što smo u svome okruženju imali priliku surađivati s vama kao iskusnim profesionalcima i ljudima koji su svoj život posvetili pilotskom i vojnom pozivu. U ime HV-a i svoje osobno, upućujem vam posljednji pozdrav i riječi svoje zahvale”, poručio je Šundov. Knjige žalosti su otvorene danas u Ministarstvu obrane RH i Zapovjedništvu HRZ-a u vojarni ‘Pukovnik Marko Živković’ na Plesu, a od sutra, 29. siječnja, bit će otvorene u vojarni ‘Pukovnik Mirko Vukušić’ u Zemuniku, u matičnoj postrojbi poginulih pilota, stoji u priopćenju.

PILOT IZ DRUGOG HELIKOPTERA ISPRIČAO: ‘Samo su udarili u more i potonuli’, MJEŠTANI: ‘U jednom trenutku kao da je nešto grunulo’

Izvučen trup helikoptera: Pronašli su crnu kutiju

Inače, istražitelji su u utorak izvukli trup helikoptera Kiowa koji je pao u more kod Zlarina, a pronašli su i crnu kutiju, javlja N1. Ostali dijelovi helikoptera najvjerojatnije će biti izvučeni sutra. Ministarstvo obrane i vojni vrh na konferenciji za novinare jučer poslijepodne u Zemuniku naveli su da za sada nije utvrđen razlog pada vojnog helikoptera u more u Zlarinskom kanalu u kojemu su poginula dvojica pilota. Dok se ne utvrdi uzrok nesreće obustavljen je let svih helikoptera Kiowa Warrior.

Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec rekao je da je helikopter iz neobjašnjivih razloga udario u more, dok je drugi helikopter, koji je bio u paru s njim, ostao na mjestu događaja dozivajući pomoć. Letačka aktivnost u paru na prostoru Zablaća i otoka Zlarina započela je u ponedjeljak u 10,30 sati, a pad jednog helikoptera dogodio se oko 11 sati.

TKO SU PILOTI IZ HELIKOPTERA? Klarinu je bila čast i ponos pilotirati, a nestali zapovjednik bio je najbolji u svojoj generaciji