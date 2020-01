OVAJ ČOVJEK JE OSUMNJIČEN ZA UBOJSTVO BANKARA PRIJE 21 GODINU: Dugo su čekali da uđe u Hrvatsku. Bio je hladan…

Uhićen je par dana nakon što je došao u Hrvatsku, gdje ima rodbinu. U četvrtak je predan pritvorskom nadzorniku, uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu. Policija je isprva uhitila dvije osobe, ali za drugu nije potvrđena sumnja da je sudjelovao u Dedićevu ubojstvu. Policija traga za još dvojicom zasad nepoznatih počinitelja

Muškarca koji uz hrvatsko ima nizozemsko i švicarsko državljanstvo, policija je čekala nekoliko godina da dođe u Hrvatsku kako bi potvrdila svoju sumnju da je 3. srpnja daleke 1999. na zagrebačkoj Peščenici ubio bankara Ibrahima Dedića. Mediji navode kako je riječ o Tomislavu Viktoru Basu (49).

Voditelj službe općeg kriminaliteta zagrebačke policije Zvonimir Petrović kazao je da je riječ o višegodišnjem vrlo složenom istraživanju tijekom kojeg je proveden veći broj “izvidnih i dokaznih radnji” te vještačenja, među kojima i biološko.

Uhićeni osumnjičenik je po njegovim riječima zadnjih desetak godina živio izvan Hrvatske, a policija je nekoliko godina čekala njegov dolazak koji je bio “ključ priče”. Novinare je zanimalo zašto se toliko dugo čekalo da se osumnjičenik vrati i je li se mogla tražiti pomoć putem međunarodne pravne pomoći, no u policiji su objasnili da je to taktika postupanja i da to nisu mogli provesti na drugi način.

Osnova sumnje potvrđena je kroz vještačenja koja su provedena u posljednja 24 sata, rekli su u policiji, objasnivši da je jedno imati operativna saznanja koja na nešto upućuju, a drugo dokaze.

“Ne možemo reći da je vrijeme najbitniji faktor, čekao se način, dokaz, osnovana sumnja, mogućnosti, alati da bi se sve privelo kraju što konkretnije i što čvršće”, rekla je glasnogovornica zagrebačke policije Marija Goatti. Policija je potvrdila da je na određenoj razini surađivala sa zemljama u kojima se osumnjičeni nalazio, ali iz taktičkih razloga ne do kraja jer je dolazak osumnjičenika bio ključan.

Nakon dolaska u Hrvatsku uhićen, prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku

Uhićen je par dana nakon što je došao u Hrvatsku, gdje ima rodbinu. U četvrtak je predan pritvorskom nadzorniku, uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu. Policija je isprva uhitila dvije osobe, ali za drugu nije potvrđena sumnja da je sudjelovao u Dedićevu ubojstvu. Osumnjičeni 49-godišnjak od ranije nije imao policijski dosje, a policija traga za još dvojicom zasad nepoznatih počinitelja.

Policija nije željela govoriti o detaljima pa je ostalo nepoznato koji je trag nakon više od 20 godina doveo do osumnjičenika, što je motiv ubojstva i je li riječ o plaćenom ubojici.

“Mogu reći da policija cijelo vrijeme nije zaboravila taj slučaj, da su se cijelo vrijeme prikupljala saznanja koja su se dodatno provjeravala i razrađivala tako da se razradom jednog prikupljenog saznanja došlo do sumnje kod konkretnog počinitelja”, rekao je Petrović. Oružje kojim je u 51. godini ubijen vlasnik Promdei banke još nije pronađeno pa policija nastavlja istraživanje u tom smjeru iako očekuju da će to zbog proteka vremena biti teško. No, u policiji kažu da imaju dovoljno dokaza protiv 49-godišnjaka jer u suprotnom u jednom takvom ozbiljnom kaznenom djelu ne bi sumnjičili konkretnu osobu. Kad su ga suočili s konkretnim dokazima reagirao je prilično hladno, a branio se šutnjom.