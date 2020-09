OTKRIVENO ZAŠTO JE DJEVOJKA PALA SA 7 METARA U ADRENALINSKOM PARKU: ‘Izgleda da je krivo spojila omču…’

U adrenalinskom parku Zlatna greda tvrde da djevojka koja je u subotu pala sa sedam metara visine nije postupila po uputama te je krivo svezala osnovnu omču

Nakon što je u subotu oko 13 sati pala sa sedam metara visine u adrenalinskom parku u izletištu “Zlatna greda” u neposrednoj blizini Kopačkog rita, 23-godišnja djevojka je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek s ozljedama rebara i kuka opasnima po život. Srećom, već je u nedjelju bila stabilno i osjećala se dobro.

DJEVOJKA (23) PALA U ADRENALINSKOM PARKU U BARANJI: Teško je ozlijeđena, liječnici joj se bore za život

No, dok policija pokušava otkriti uzrok nesreće, vodstvo izletišta pojasnilo je kako je došlo do nesreće na višoj razini adrenalinskog parka. “To je bio splet okolnosti. Djevojka je izgleda krivo spojila tu osnovnu omču na toj gornjoj razini i samo je proklizala s visine od sedam, osam metara. Mi uvijek dajemo upute, prođe se školica sigurnosti i dosad nije bilo nikakvih problema. Nije postupila po uputama koje svima dajemo i došlo je do nezgode. Najvažnije je da djevojka bude dobro. Čuli smo se s bolnicom danas i rekli su nam da je ona stabilno. Nadamo se da će sve biti u redu”, kazala je Danijela Lukić, voditeljica “Zlatne grede” za portal 072info.

KLJUČNI DETALJ NESREĆE U ADRENALINSKOM PARKU U BARANJI: Djevojka krivo ukopčala ‘karabiner’ pa pala sa sedam metara visine

Iz Zlatne grede poručuju kako je njihov adrenalinski park često poprište team buildinga te da od njegovog otvaranja 2016. nije zabilježena niti jedna nesreća.