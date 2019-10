OTKRIVENO ZA KOJA SVE KAZNENA DJELA SUMNJIČE PETORICU MLADIĆA: Jednom od njih prijeti više od 15 godina zatvora…

Petorica uhićenih mladića sumnjiče se za spolni odnos bez pristanka s 15-godišnjom maloljetnicom, a jedan je prijavljen i za silovanje

Petorica mlađih punoljetnika, koji su jučer privedeni u istražni zatvoru zbog sumnji da su godinu dana seksualno zlostavljali 15-godišnju maloljetnicu iz okolice Zadra, prijavljeni su za spolni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom, a samo je jedan od njih prijavljen za silovanje, potvrdilo je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru za Telegram.

Za razliku od spolnog odnosa bez pristanka, koji je kazneno djelo kada žrtva nije dala dozvolu za spolni čin, silovanje je kazneno djelo spolnog odnosa bez pristanka počinjen uz prijetnju ili primjenu sile.

Različite kazne

Kazneni zakon predviđa za spolni odnos s 15-godišnjakinjom bez pristanka od jedne do deset godina zatvora, a za silovanje je u ovom slučaju zapriječena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Uz ova kaznena djela protiv osumnjičenih mladića je otvorena istraga zbog bludnih radnji, što se kažnjava zatvorom do jedne godine, iskorištavanja djece za pornografiju za što Kazneni zakon predviđa od jedne do osam godina zatvora, prijetnje za koje može biti izrečeno do tri godine zatvora, te nanošenje ozljeda za što je zapriječeno od jedne do osam godina zatvora.

Uskoro će dati iskaz

Zlostavljana djevojka uskoro bi trebala dati svoj iskaz, a zatim se očekuje ispitivanje još nekoliko svjedoka, potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Zadru sudac Hrvoje Visković. Hoće li pritvoreni mladići ostati kraće ili duže u istražnom zatvoru od određenih mjesec dana, ovisi o tome hoće li tužiteljstvo uspjeti ispitati sve svjedoke.

