OTKRIVENO TKO JE PAR KOJEG SU NAŠLI NA DNU KRKE S RUKOM U RUCI: Otac i kćer utopili se u nacinalnom parku

Korejsko veleposlanstvo u Zagrebu potvrdilo je kako su utopljenici iz NP Krka otac i kći

Dvoje južnokorejskih turista utopilo se u Nacionalnom parku Krka pored Skradinskog buka prošle subote poslijepodne. Njihova je tijela pronašao ronilac na tri metra dubine, a nesretni su se turisti držali za ruke. Uskoro su pronađene i osobne stvari jedne od žrtava, među njima i studentska iskaznica na kojoj je pisalo kako se radi o 21-godišnjoj djevojci.

Potom je uslijedila informacija kako je drugi utopljenik stariji muškarac, no dosad njihov identitet nije bio poznat. No, iz korejskog veleposlanstva u Zagrebu stigla je informacija kako je potvrđen identitet utopljenika i kako se radi o ocu i kćeri. Dodaje se kako je obitelj obaviještena o tragediji te kako će njihova tijela ostati u Hrvatskoj do završetka obdukcije, piše Večernji list.

Njihova imena, kao ni uzrok nesreće nisu poznati javnosti.

