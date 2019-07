OTKRIVENO ŠTO SE TOČNO DOGODILO: Poznanici boksača koji je nokautirao curu koju je šlatao opisuju kao ‘dobroćudnu bubicu’

Toni Višić će provesti mjesec dana u istražnom zatvoru zbog premlaćivnaja 20-godišnjakinje, a brojni poznanici ga opisuju kao pristojnog i normalnog

Zbog brutalnog napada na 20-godišnju djevojku ispred splitskog noćnog kluba Central, bivši juniorski prvak u boksu Toni Višić provest će najmanje mjesec dana u istražnom zatvoru. Nakon što se u utorak predao policiji u pratnji svog odvjetnika Vika Gulišije, Višić je priveden na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo. Zbog kaznene prijave za teške tjelesne ozljede sutkinja je odredila da on treba ići iza rešetaka, uzevši u obzir moguću opasnost od utjecaja na svjedoke i ponavljanje djela.

Ona ga je udarila prva

Slobodna Dalmacija doznala je i službenu verziju priče u kojoj jedino nedostaje što je Višić tog jutra radio u Centralu. Naime, jedan od vlasnika kluba je opovrgnuo priču kako je Višić bio zaštitar u njegovu prostoru. U kaznenoj prijavi stoji da je u ponedjeljak ujutro oko 6.10 pred ulazom u noćni klub najprije uhvatio djevojku za stražnjicu. Ona se okrenula i pitala ga zašto ju je uhvatio te ga udarila šakom u glavu na što je Višić uzvratio također šakom u glavu. Kad je pala na pod, udario ju je nogom i još jedanput šakom u glavu. Djevojka je zbog tih udaraca završila na operaciji, a zadobila je prijelom lijeve jagodične kosti i prijelom lijeve orbitalne baze.

Poznanici iznenađeni njegovom reakcijom

Novinari su razgovarali s nekoliko Višićevih poznanika i “učenika” koje je on trenirao boks. Svi odreda su iznenađeni da se baš on našao u toj situaciji i da je bio toliko brutalan prema djevojci. Pamte ga kao pristojnog i normalnog momka, a neki ga opisuju i kao “dobroćudnu bubicu”. Istraga o ovome napadu još traje, a Višić bi zbog premlaćivanja mogao dobiti kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

