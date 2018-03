OTKRIVENO KAKO SU BIVŠI LJUBAVNICI IZVUKLI MILIJUNE: Na čelo firme postavili su psihički bolesnu ženu i potom njome manipulirali

Sada moraju vratiti 3,4 milijuna kuna koje su ilegalno izvukli iz firme Ana Benz.

Zbog perfidne zloporabe teške milijune kuna u kojoj su iskorištavali psihički bolesne osobe postavljajući ih za direktore tvrtki preko kojih su izvlačili novac osuđeni su bivši partneri Ljubinka Petrović i Željko Ćirković. Ovo je jedan od primjera malverzacija u koje su uvlačili ljude koji su imali ozbiljnih mentalnih problema.

Za direktoricu postavili ženu sa shizofrenijom

Od svibnja 2009. do prosinca 2010. njih dvoje su izvukli 3,3 milijuna kuna iz tvrtke Ana Benz. U njoj su najprije kao direktoricu postavili svoju poznanicu koja je nedugo prije toga izašla iz psihijatrijske bolnice gdje se liječila zbog shizofrenije. Obećali su joj i deset tisuća kuna plaću. No, dali su joj svega nekoliko stotina kuna, te iskoristili njezinu duševnu bolest kako bi im kao direktorica potpisala punomoći na raspolaganje novcem s računa firme što ju je formalno vodila.

Ona je to, ništa ne sluteći, i napravila, pa su Ljubinka Petrović i njezin nevjenčani suprug podizali novac s računa tvrtke Ana Benz. Kako je utvrđeno tijekom suđenja, Ljubinka Petrović podigla je 2,3 milijuna kuna bez da je za to firma imala ikakvu vjerodostojnu dokumentaciju. Ćirković je također poslovnom karticom podizao novac na bankomatima ili izravno s računa, te ga trošio za vlastite potrebe. On je uspio podići nešto više od milijun kuna. Za te iznose oštećena je firma Ana Benz, a ako ova presuda Županijskog suda u Zagrebu postane pravomoćna par će joj morati vratiti puni iznos.



Lažnim računima izvukli još novca

Osim toga, državi će morati platiti 104.841 kunu jer su za taj iznos oštetili državni proračun. Naime, bivši nevjenčani supružnici fingirali su prodaju benzina između tvrtki Kosnica Kop i Ana Benza. Prema dokumentaciji što su joj istražitelji ušli u trag firma Ana Benz je navodno Kosnica Kopu ispostavljala eurodizel. Radilo se o ukupnoj vrijednosti od 570 tisuća kuna, na što je bio obračunat i porez na dodanu vrijednost što su Ljubinka Petrović i Ćirković izvukli iz proračuna na osnovu prava na odbitak pretporeza. Kako nikakve trgovine benzinom nije bilo, već su samo ispostavljani računi, par će morati obeštetiti i državu.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu kaznilo je Ćirkovića, koji već ima podeblji kriminalni dosje, s dvije i pol godine zatvora, dok je njegova partnerica u ovim malverzacijama osuđena na ukupno godinu i deset mjeseci zatvora. Međutim, sud je odlučio da će samo deset mjeseci morati provesti u zatvoru, dok joj je preostali dio kazne pretvoren u uvjetnu osudu s rokom kušnje od tri godine.

Optužena: Prisiljavao me da izvlačim novac

S njima je bila optužena i psihička bolesnica koju su iskoristili na funkciji direktorice Ana Benza. Ona je također kažnjena uvjetno, a po preporuci vještaka izrečena joj je i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Ona je još tijekom istrage priznala krivnju, opisavši kako su je Ćirković i Ljubinka Petrović angažirali, ali ih kasnije nije više viđala.

Ljubinka Petrović koja više nije u vezi s Ćirkovićem na sudu je tvrdila kako ju je prisiljavao da sudjeluje u njegovim zloporabama. Čak je dostavila presude zbog obiteljskog nasilja želeći to dokazati. Međutim, sud joj nije povjerovao, budući da, iako je bilo evidentno da je bila zlostavljana, nigdje nije bilo navedeno da je to bilo zbog problema s poslovanjem. “O svemu tome šutjela je sve do sada. Zato sudsko vijeće nije povjerovalo njezinoj obrani, jer je evidentno da su ona i Ćirković zajedno koristili podignuti novac”, obrazložila je odluku sutkinja Irena Kvaternik.