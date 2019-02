PROCURILI DETALJI ISTRAGE: Jasminin otac još je 2000. bio na policiji kako bi prijavio nestanak kćeri, no nije ozbiljno shvaćen

Otac Jasmine Dominić navodno je još 2000. godine, pet godina prije negoli je ona službeno porglašena nestalom, otišao u policiju te im iznio svoje sumnje o njezinom nestanku. Čini se da ga ondje nisu shvatili ozbiljno jer o razgovoru s njim nije sastavljen zapisnik niti postoji ikakav drugi pisani trag

Klupko zločina u međumurskom selu Palovcu, gdje je prošloga vikenda u zamrzivaču u obiteljskoj kući pronađeno mrtvo tijelo Jasmine Dominić nestale još 2000. godine, dodatno se zamrsilo. Osim što na vidjelo izlaze detalji zločina, koji uključuje i jezivo prikrivanje istog, a za koji je okrivljena Jasminina sestra Smiljana Srnec, sve se više govori i o propustima međimurske policije prilikom istrage djevojčinog nestanka koji je obitelj, također neshvatljivo, prijavila tek nakon pet godina.

Prema onome što je danas objavio Jutarnji list, pozvajući se na pouzdane izvore, nije isključeno da je međimurska policija prvi veliki propust u slučaju Jasmine Dominić učinila ne učinivši ništa još 2000. godine. Tada je, prema kazivanju pouzdanog izvora Jutarnjeg lista, Jasminin (i Smiljanin) otac Martin Dominić zvani Fredi (koji je preminuo 2013. godine) došao u policiju izraziti sumnju u njezin nestanak.

Nema pisanog traga da je otac 2000. bio u policiji

On je tada, tvrdi pouzdani izvor, dežurnom operativcu u policijskoj postaji iznio svoju zabrinutost jer mu se kći, Jasmina, koja je studirala u Zagrebu na Fakultetu političkih znanosti, ne pojavljuje kod kuće i ne javlja. Druga kći, navodno je rekao, govorila mu je kako se čuje s Jasminom tvrdeći da je otišla u Pariz upoznavši nekog dečka, navodno Japanca. Nakon što je Dominić te 2000. ispričao sve to dežurnome policajcu, otišao je kući, a ovaj je razgovor s njime prepričao svome nadređenom, tadašnjem pomoćniku načelnika za kriminalističku policiju u PU međimurskoj.

Međutim, tvrdi pouzdani izvor Jutarnjeg lista, o tom razgovoru sa zabrinutim ocem u policiji nije sastavljen ikakav zapisnik. Drugim riječima, o posjetu Martina Dominića PU međimurskoj nema pisanog traga, a njegova, policajcu iznesena bojazan da mu je kći nestala, nije uvedena ni u dnevnik događaja.

Jutarnji list piše kako postoji i druga verzija tog Dominićevog dolaska u policiju prema kojoj nije bilo nikakve namjere za zataškavanjem, nego je njegova priča bila suviše konfuzna i proturječna u činjenicama da se taj razgovor s njime nije ni mogao formalizirati.

Je li obitelj svo vrijeme prikirvala zločin?

Za one koji su dosad propustili taj podatak, nestanak Jasmine Dominić prijavila je njezina majka Katarina, koja inače radi u Njemačkoj, ali tek 16. kolovoza 2005. godine. Tada je, pak, službena bilješka propisno sastavljena i raspisana je objava da se traga za nestalom osobom. Policija je potom obavljala provjere na terenu i razgovarala s članovima obitelji. Mještani Palovca danas se prisjećaju kako je Jasminin otac znao u lokalnim gostionicama, najčešće pripit, govoriti kako njegova druga kći, Smiljana, ima veze s Jasmininim nestankom. Kod kuće su mu, navodno, supruga i kći prigovarale zbog onoga što priča po gostionicama.

Nakon što je za ubojstvo sestre okrivljena Smiljana Srnec, koja se nalazi u pritvoru, nagađa se i o mogućem proširenju istrage na druge članove obitelji i to zbog nekoga oblika pomaganja u prikrivanju zločina. Utvrdi li se da su za ubojstvo, osim Smiljane, znale i druge bliske joj osobe, postavlja se pitanje mogu li one biti kazneno gonjene. Jutarnji list pojašnjava da članovi obitelji ne moraju svjedočiti protiv Smiljane Srnec, jer zakon propisuje da u takvim slučajevima najbliža rodbina ima imunitet od kaznenoga progona. Drugim riječima, najbliža rodbina ne može biti kažnjeno gonjena pomogne li svojemu najbližem srodniku nakon počinjenja djela te ako ga ne prijavi premda zna za počinjenje djela. No, postoji mogućnost prijave za sprječavanje dokazivanja, ako je netko od rodbine bilo kojim svojim postupkom doveo istražitelje u zabludu.

