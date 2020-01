OTKRIVENI NAKON 21 GODINU: Ubojice kontroverznog bankara nisu punile crnu kroniku, a prošle su vojnu obuku…

Neslužbeno se doznaje da policija za sada nije pronašla oružje kojim je ubojstvo počinjeno, tako da do osumnjičenika nije došla putem oružja. Spominje se DNK identifikacija

Policija je uhitila dvojicu muškaraca koje sumnjiči da su bili izvršitelji likvidacije Ibrahima Dedića, vlasnika Promdei banke, u srpnju 1999. godine. Kako navodi Jutarnji list, riječ je dvojici muškaraca koji se do sada nisu nikada spominjali u crnim kronikama, a navodno su prošli vojnu obuku. Uz to, Jutarnji list neslužbeno doznaje da policija za sada nije pronašla oružje kojim je ubojstvo počinjeno, tako da do osumnjičenika nisu došli putem oružja.

Uhićeni dvojac je najvjerojatnije prenoćio u sjedištu kriminalističke policije u Heinzelovoj, gdje bi danas trebalo biti nastavljeno kriminalističko istraživanje.

KONAČNO RIJEŠEN SLUČAJ LIKVIDACIJE BANKARA STAR VIŠE OD 20 GODINA? Zagrebačka policija uhitila dvojicu starijih muškaraca

Ubijen u klasičnoj sačekuši

Podsjetimo, Ibrahim Dedić (52) ubijen je oko 22.30 sati, 3. srpnja 1999. godine, kad je izlazio iz svoje zgrade na zagrebačkim Sveticama u kojoj je živio i imao poslovnicu svoje Promdei banke. Ubijen je u klasičnoj sačekuši. Susjedi su rekli da su čuli jedan hitac, a onda dva. Napadači, kojih je prema nekim navodima bilo troje, pobjegli su u crnom BMW-u, pisao je svojedobno Express.

Susjedi koji su čuli hice, izašli su na balkon, no kako je bila noć nisu ništa vidjeli. Dvojica su se spustila liftom i zatekla pred zgradom čovjeka u lokvi krvi. Isprva nisu shvatili da je riječ o kontroverznom bankaru. Da je ubijen Dedić otkrili su po dolasku policije. Nakon ubojstva, u kasnim noćnim satima policija je blokirala zagrebačke ulice. Duge cijevi čuvale su izlaze iz grada, a agenti u civilu su obilazili kafiće u centru. Legitimirali su gotovo svakoga. Kodno ime za blokadu grada koja je trajala cijelu noć bilo je ‘Rampa’. Slična situacija nastavila se i idućih dana tijekom kojih je grad bio pun policije. No, ubojice nisu otkrivene. Do jučer.

Ako je policija uspjela – savršeni zločin ipak ne postoji

“Nakon 20 godina policija vjeruje da zna tko su osobe odgovorne za smrt Ibrahima Dedića. Istražitelji u Heinzelovoj cijeli dan su razgovarali s više osoba koje dovode u vezu s ovom likvidacijom, koja se dogodila prije gotovo dva desetljeća. Nakon godina rada tim istražitelja zagrebačkog Odjela za krvne delikte vjeruje da ima dovoljno čvrste dokaze da ubojicu smjesti iza rešetaka. Treba reći i da je sin ubijenog Dedića tužio Republiku Hrvatsku i tražio odštetu od 10 milijuna kuna. Istražitelji su tijekom 20 godina intenzivno tragali za ubojicom, a iako je slučaj otišao u hladni pogon, izgledno je kako se sada pojavilo ono što se u pravnom rječniku naziva zatvorenim krugom indicija, koji je policiju odveo na vrata ovog hladnokrvnog ubojice. Dedić je ubijen 1999. ispred svoje zgrade s nekoliko hitaca iz pištolja, radilo se o klasičnoj sačekuši. Iz policije ne žele potvrditi, ali ni demantirati da ubojicu imaju u svojim prostorijama. Rješavanje ovog slučaja bilo je velika stvar i za policiju i forenzičare jer bi tako pokazali da u Hrvatskoj savršeni zločin – ne postoji”, rekao je sinoć reporter Nove TV Domagoj Mikić.

DNK ih doveo do ubojica?

Postavlja se pitanje kako je policija uspjela, nakon toliko godina, riješiti ovaj gotovo zaboravljeni slučaj. Navodno je policija na mjestu Dedićeva ubojstva pronašla DNK ubojice kojega je navodno ranio jedan od odbijenih metaka, javlja Jutarnji list. U vrijeme Dedićeva ubojstva metoda DNK identifikacije bila tek u počecima i koristila se samo kod vrlo važnih slučajeva. Također, policija tada nije imala gotovo nikakvu banku podataka tzv. nespornih uzoraka, odnosno ako bi i imali DNK trag, nisu ga mogli ni s čime usporediti. U međuvremenu se tehonologija razvijala te je i hrvatska policija imala sve veću i veću arhivu DNK uzoraka, a s vremenom je putem međunarodne suradnje dobila pristup i u međunarodne datoteke DNK uzoraka. Je li se u jednom trenutku jedan od tragova u nekoj datoteci poklopio s onim pronađenim na mjestu ubojstva može se samo nagađati, no izvjesno je da je policija pronašla nakon dva desetljeća neki važan dokaz, kada su se odlučili na uhićenje, piše Jutarnji list.

Tko je bio Ibrahim Dedić?

Dedić je poznat po otvaranju prve privatne banke u Hrvatskoj 1989. godine. Promdei banku osnovao je u vrlo jadnom prostoru kraj stana u kojem je živio, a u najboljim vremenima imala je 43 poslovnice po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kako je rasla banka, rasle su i nevolje, javlja 24sata. Samo u jesen 1990. godine u banci je obavljeno čak 486 revizija i kontrola, a u studenome 1992. u poslovnici u Kopru pronađeni su krivotvoreni tolari. Slovenska policija uhitila je Dedića i u zatvoru je proveo osam mjeseci. To je samo dio kontroverznih situacija koje su se vezale uz poslovanje ovog poduzetnika. I u vrijeme devizne suše, za vrijeme Domovinskog rata, kod njega su se mogle nabaviti čak i valute iz egzotičnih zemalja. Naravno, provizije su bile visoke. Dostupni su bili i krediti, a njih su pratile visoke kamate i upis na hipoteku. Pravilo je vrijedilo za sve kredite pa i one minorne od tek nekoliko tisuća maraka. Kako piše Jutarnji list, Dedić je navodno više puta bio na meti atentatora, te je prije svoje smrti u nekoliko navrata istupao u medije, tražeći pomoć države i javno govoreći da zna da će biti ubijen. No, unatoč njegovim pozivima u pomoć, ubojice, najvjerojatnije profesionalci, u svojemu su naumu i uspjele 3. srpnja 1999. godine.