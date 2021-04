Sudski vještaci utvrdili su kako je tijelo Jasmine Dominić u škrinju položeno prije nastupanje mrtvačke ukočenosti i kako je ubojstvo i premještanje tijela obavila jedna osoba, a tada je u kući živjela samo Smiljana Srnec

Vrhovni sud u petak je potvrdio kaznu od 15 godina zatvora 46-godišnjoj Smiljani Srnec, osuđenoj za ubojstvo tri godine mlađe sestre Jasmine Dominić još prije gotovo 20 godina. Večernji je otkrio detalje odluke suda kojom je kazna za Srnec postala pravomoćna.

Tako se doznaje da kćer Smiljane Srnec i njen izvanbračni suprug odlučili maknuti škrinju iz kuće u Palovcu zbog visokih računa za struju. Otvorili su škrinju razrezavši gumu između poklopca i škrinje te preko noći ostavili daščicu kako bi se odmrznula. Kćerin nevjenčani suprug je idućeg dana razrezao crnu vreću te ugledao noge i ženske reproduktivne organe. Brzo je obavijestio nevjenčanu suprugu, a ona majku.

Vještaci su utvrdili da je Jasmina Dominić u trenutku ubojstva bila u ležećem položaju. Otkrili su da su ozljede grupirane na jednom mjestu, pa smatraju da su nastale odjednom, s istim oružjem i u relativno kratkom vremenu te da ih je nanio jedan počinitelj.

SMILJANI SRNEC POTVRĐENO 15 GODINA ZATVORA: Tijelo svoje sestre čuvala je u škrinji 20 godina

Tijelo u škrinji od 2000.

Sud je povjerovao navodima nekoliko svjedoka da su Jasminu posljednji put vidjeli u ljeto 2008. godine. U škrinji je pronađena i hrana s rokom trajanja do te godine. No, sudski vještak tvrdi da postoji mogućnost da je tijelo unutra bilo i 2000. godine. Zaključeno je da je tijelo položeno u škrinju, na njega je stavljena smrznuta hrana, a potom je škrinja zalijepljena, sve do pronalaska u veljači 2019.

“Sve to zajedno upućuje na to da je optuženica htjela ostvariti stanje da nitko ne može jednostavno, bilo to slučajno ili iz znatiželje, otvoriti škrinju, te da se je na taj način dodatno nastojala prikriti kazneno djelo”, navodi Vrhovni sud.

Ubijena je u kući

Vještačenjem je utvrđeno kako su od smrti do stavljanja tijela u škrinju mogla proći tri do četiri sata, jer je tijelo neprirodno presavinuto, što ukazuje da mrtvačka ukočenost nije nastupila prije stavljanja u škrinju. Time je utvrđeno da je Smiljana ubijena u kući. Tijelo je omotano crnim vrećama i navlakom pokrivača, a Vrhovni sud je odbacio tezu da Smiljana zbog svog zdravlja nije mogla sama staviti tijelo svoje sestre u škrinju.

Sud je utvrdio da je Smiljana Srnec jedina tijekom 2000. cijelo vrijeme boravila u kući. Otac je kao tesar radio na terenu, a majka je povremeno dolazila kući, jer je živjela i radila u Njemačkoj. Oca je brinulo što mu se Jasmina ne javlja, a majci je Smiljana, pak, ispričala da je ova otišla u inozemstvo i da stalno kontaktiraju. Osim toga, utvrđeno je da povremeno očevo pijanstvo nije dovoljan razlog da bi se zaključio kako je on ubio Jasminu, pogotovo stoga što je imao blizak odnos s njom.

Otisak prsta potvrdio sumnje

Na te se okolnosti nadovezao i pronađeni otisak desnog palce Smiljane Srnec na unutrašnjoj vreći nađenoj na glavi žrtve. Otegotna okolnost je i to što je ubojstvo počinjeno s izravnom namjerom, kao i što je zločin skrivan 19 godina.

“Osim toga, djelo je počinjeno u stanju pune ubrojivosti, što proizlazi iz provedenog psihijatrijskog vještačenja, dok se visok stupanj kriminalne količine u konkretnom slučaju također može promatrati kroz okolnost da su žrtvi nanesene smrtonosne ozljede glave u nekom odmarajućem položaju, što proizlazi iz provedenog sudskomedicinskog vještačenja, pri čemu skrivanje tijela žrtve u škrinji upućuje ina planiranje kaznenog djela”, stoji u odluci Vrhovnog suda.