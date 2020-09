OTKRIVENI DETALJI PRIMOPREDAJE: Petek je podigao 1,96 milijuna kuna u kešu pa se uputio u Kovačevićev famozni ‘klub‘

Primopredaja se odvijala u posebnom prostoru koji je Kovačević zvao ‘klub’, a istražitelji sumnjaju da je u tom prostoru primao i dužnosnike najvišeg ranga

Policija je mjesecima snimala razgovore i tajno pratila predsjednika Uprave Janafa Dragana Kovačevića i druge osumnjičenike u aferi Janaf među kojima su gradonačelnici Velike Gorice i Nove Gradiške, zastupnici u Saboru Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP). USKOK sumnjiči 13 okrivljenika zbog navodnog namještanja poslova tvrtki Elektrocentar Petek ivanićgradskog poduzetnika Kreše Peteka, piše danas Jutarnji list.

Na teret im se stavlja da su Petekovoj tvrtki namještali poslove s Janafom i gradskim poduzećima u Novoj Gradiški i Velikoj Gorici. U slučaju optužbi vezanih uz Janaf Peteku se na teret stavlja da je u studenome prošle godine Kovačeviću na ruke platio 1,96 milijuna kuna mita. U trenutku primopredaje policija je već dva mjeseca tajno pratila i Peteka i Kovačevića, nadzirala im telefonsku komunikaciju itd.

S obzirom da se primopredaja odvijala u posebnom prostoru koji je Kovačević zvao “klub”, ona nije bila snimljena. No, snimljeni su njihovi telefonski razgovori prije i poslije navodne transakcije. Policija je Peteka pratila videokamerom kako ulazi u banku po novac, kako izlazi iz banke s novcem a onda i kako odlazi do “kluba”, i izlazi iz “kluba” bez novca. Sam “klub” USKOK je posebno analizirao, budući da je policija vezano uz tu lokaciju očigledno snimila još zanimljivih stvari osim same primopredaje. Navodno je riječ o lokaciji u Slovenskoj ulici, koja je u vlasništvu tvrtke čiji je suvlasnik Kovačević, te da je Kovačević u tom prostoru “primao dužnosnike najvišeg ranga”, no istražitelji ne navode o kome se konkretno radi.

Primopredaja novca

Osmog studenoga 2019. Petek naziva bankaricu u PBZ-u rekavši da mu treba 1,95 milijuna kuna za ponedjeljak do 12 sati, prije sastanka Peteka i Kovačevića u “klubu” 11. studenoga 2019.

Zahvaljujući tajnoj pratnji koja je osumnjičenike snimala skrivenom videokamerom, policija je snimila i Peteka kada je iz podružnice PBZ-a iznosio novac koji je zatim stavio u gepek auta u kojemu ga je čekao vozač njegove tvrtke.

U 13.30 je Kovačeviću poslao SMS s porukom da kasne nekoliko minuta, na što mu je Kovačević odgovorio: “Samo polako”. Kad je Petek stigao do “kluba”, iz prtljažnika je uzeo papirnatu vrećicu te je ušao u zgradu, da bi nakon nekog vremena izašao, ali bez vrećice.

Posao u Novoj Gradiški

Paralelno s poslom s Janafom odvijao se i posao sa solarnom elektranom Biosol u Novoj Gradiški. USKOK tereti Peteka da je SDP-ovu gradonačelniku Nove Gradiške obećao 100.000 kuna mita kako bi upravo njegova tvrtka Elektrocentar Petek i Solarna tehnologija poslovnog partnera Zvonka Marasa dobili posao izgradnje elektrane vrijedan 4,1 milijun kuna.

Kako piše Jutarnji list, Grgić je potom naložio djelatnicima Upravnog odjela za komunalne djelatnosti NG-a provođenje fingiranog pozivnog natječaja za nabavu usluga izrade projektne dokumentacije, za što je bila zadužena Iva Šuler sa svojom tvrtkom Nabava d.o.o. Budući da je taj posao tvrtki Nabava trebao biti dodijeljen od strane Grada Nova Gradiška, trebalo je i papirnato pokriti sve da odgovara aktima kojima je propisana javna nabava u Gradu.

Sastanak s gradonačelnikom

I tu postoje sati snimljenih razgovora, pri čemu je zanimljiv dogovor za sastanak između Peteka i SDP-ovog gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića. “Bok gradonačelniče, prijatelju, može li u četvrtak? Rekli smo ovaj tjedan”, pita Petek na telefon 17. ožujka 2020. Grgića, koji mu predlaže susret u Rešetarima. Petek uz to daje do znanja da bi nakratko bio s njim nasamo prije dolaska kolega. Nekoliko sati prije susreta Grgić zove Peteka i pita ga gdje će se naći.

“Sve je zatvoreno”, ustvrdio je Grgić s obzirom na tadašnju situaciju s koronavirusom. Petek sugerira da mogu otići na “parkiralište” ili da “neki privatnik za njih otvori”.

“Znaš što, ja sam ipak gradonačelnik. Netko će me snimiti pa će me zaje*avati zbog toga”, rekao je Grgić, pa su se sastali na parkiralištu, piše Jutarnji list.

