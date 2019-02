OTKRIVEN IDENTITET OCA KOJI JE BRUTALNO PREMLATIO SVOJU KĆER: Bio je pripadnik specijalne policijske jedinice Alfa

Oni su se službeno razveli 2016. godine i dodijeljeno im je zajedničko skrbništvo nad djecom iako je on bio osuđeni obiteljski nasilnik

Bivši policajac S.F. koji je izašao uvjetno iz zatvora kako bi se brinuo za svoju djecu dok je njegova bivša supruga u bolnici na oporavku i koji je brutalno pretukao svoju 14-godišnju kćer rođen je u Brčkom, rodom je iz Gunje i bivši je pripadnik specijalne policijske jedinice Alfa, piše Index.

OBJAVLJEN TRANSKRIPT RAZGOVORA: Dok je otac tukao kćer, majka je molila policiju da im pomognu: ‘Što čekate, da mi ubije djecu?’

Pobjegla od njega

On je završio srednju policijsku školu, a iz Alfi se umirovio 2005. godine, kako je ispričala njegova bivša supruga koju je počeo fizički zlostavljati nedugo nakon rođenja sina 2013. godine.

Ona je ispričala za Index da je sa sinom i kćeri pobjegla od njega 2014. godine i sakrila se u sigurnu kuću, te je za nasilje nad njom, čemu su svjedočila i djeca, osuđen te iste godine i dobio je 16 mjeseci zatvora, no odslužio je samo 10 mjeseci i pušten je radi dobrog vladanja.

Dobili zajedničko skrbništvo iako je on osuđen nasilnik

Oni su se službeno razveli 2016. godine i dodijeljeno im je zajedničko skrbništvo nad djecom iako je on bio osuđeni obiteljski nasilnik.

“Piti je počeo negdje 2008., 2009., a tući me počeo 2013. i godinu kasnije sam s djecom pobjegla u sigurnu kuću, a on me pokušavao naći. Razvod je službeno okončan 2016. godine. Djeca su dodijeljena meni, iako je po zakonu skrbništvo nad njima zajedničko i bez njegovog potpisa ne mogu ništa, ni kad se djeca upisuju u školu niti išta vezano uz njih. Sad ću tražiti samostalno skrbništvo i zabranu prilaska djeci i meni na 5 kilometara”, ispričala je njegova bivša supruga.

Dobio je dvije godine i 9 mjeseci zatvora

Navela je kako je prije tri ili četiri godine, kad im je sin pohađao vrtić, njen je bivši prijetio odgajateljicama. Istaknula je kako tad nije bila prisutna pa ne zna što im je točno rekao i kako im je prijetio, a bilo je vezano uz njihovog sina kojeg je jedno dijete u vrtiću istuklo, a nitko im iz vrtića nije javio.

On je za prijetnje odgajateljicama dobio 2 godine i 9 mjeseci zatvora, a kaznu je služio u Gospiću.

BIVŠEG POLICAJCA PUSTILI IZ ZATVORA DA ČUVA DJECU DOK JE MAJKA U BOLNICI: Brutalno je pretukao malodobnu kćer

Inzistirao je da mora biti s djecom

“U zatvoru je trebao biti do 1. kolovoza, no pušten je opet zbog dobrog vladanja i zato što je inzistirao da mora biti s djecom dok sam ja na operaciji. Grozno mi je sve ovo, plačem cijeli dan radi kćeri, jako mi je teško. Već sam godinu dana bez posla, sin mi ima Aspergerov sindrom i moram biti s njim, a uz to sam sad operirana te ne mogu raditi. Siromašni smo i ne bismo preživjeli bez pomoći Facebook humanitaraca Zagreb i gospođa Nane i Karmen – isključivo zahvaljujući njima preživljavamo. Neugodno mi je tražiti pomoć, ali nemam izbora. Živimo od 1000 kuna mjesečno, 560 kuna dječjeg doplatka, 420 kuna dobivam za njegu djeteta i još 100 kuna od Grada jer sin ima Aspergerov sindrom, ADHD i još niz dijagnoza”, ispričala je za Index potresena majka koja još uvijek leži u bolnici Merkur gdje se oporavlja od operacije na kojoj je bila prije 5 dana.

Zvala sam policiju

Majka je objavila na 24sata snimku koju je snimila svoj razgovor s policijom koju je zvala prema njezinim riječima pet puta.

“Zvala sam kćer oko 13 da vidim je li došla iz škole. Pitala sam ju jesu li tata i braco doma. Imam 7-godišnjeg sina s posebnim potrebama, ima Aspergerov sindrom. Kad mi je kći rekla da nisu doma, odmah sam zvala bivšeg koji mi se nije javljao. Potom sam je oko 15:30 ponovno zvala da krene na informatiku i opet je pitala jesu li se vratili, a ona je rekla da nisu. Zatim sam u 16:59 prvi put zvala policiju da im kažem da je bivši suprug alkoholiziran i da je s njim 7-godišnje dijete”, započela je priču majka, koja je potom kćer obavijestila da se ne uplaši, ali da će doći policija.

Ona je opet u 17:22 zvala policiju u Petrovoj da pita jesu li krenuli. Nakon što je od kćeri čula da ih još nema, opet je u 17:39 zvala Petrovu i rekli su joj da su na postupanju. U 17:46 zvala je ponovno kćer i čula da je tata tuče te opet zvala policiju i potom bez dopuštenja liječnika otišla iz bolnice i Uberom stigla do obiteljske kuće gdje je zatekla pretučenu kćer. U to vrijeme stigla je, navodi, i policija te su njenog bivšeg supruga odvezli u Vrapče, dok su kćer zaprimili u Klaićevoj gdje je zadržana tijekom vikenda.

Vrištala je ‘tata, nemoj me tući’

“Zvala sam kćer opet u 17:46 i čujem je kako vrišti ‘tata nemoj me tući, molim te’ i sina u pozadini kako urla. Izletjela sam iz svoje bolesničke sobe, sestre su me zaustavile da moram potpisati i čekati doktora, ja govorim da ću potpisati, ali ne čekam doktora. Zovem Uber i na Heinzelovoj iz auta vidim policiju pod rotirkama kako odlazi prema našoj kući. Kći me zove sa susjedovog mobitela jer joj je tata razbio i mobitel i kaže mi da je ok. Policija i ja dolazimo skoro u isto vrijeme, kad sam je vidjela, pala sam u nesvijest”, ispričala je potresena majka.

“Kći je bježala od oca koji ju je mlatio i držala ruke ispred glave da je prestane tući po glavi, vikala je ‘upomoć’ i ‘tata, gušiš me, nemoj me tući, molim te’, razbio joj je naočale na glavi i mobitel koji nam je jedini vid komunikacije. Pobjegla je kod susjeda u kuću, ali i susjed je pobjegao, otac ju je tamo našao i izvukao van i nastavio ju tući, njenom glavom je otkinuo i jednu letvu s ograde, vukao ju je po asfaltu i rastrgao majicu. Pušten je iz zatvora gdje je bio radi prijetnji tetama u vrtiću, za što je dobio 2 godine i 9 mjeseci zatvora, a 2014. je bio osuđen na 16 mjeseci zatvora zbog obiteljskog nasilja (tad je odležao jedva 10 mjeseci). Pušten je u siječnju na uvjetnu zbog dobrog vladanja i jer je inzistirao da čuva djecu dok sam ja na operaciji. Ovo je prvi put da je digao ruku na dijete”, ispričala nam je majka koja se morala vratiti u Merkur jer je u ponedjeljak operirana i još mora biti na liječenju.

Morala se vratiti na Merkur

Djevojčica je u Klaićevoj, dok je sin kod njezina majke. Navela je za Index kako je tražila od liječnika u Klaićevoj da djevojčici snime glavu i da je zato inzistirala na tome da ostave djevojčicu na promatranju, a poslije će također kod bake.

“Ja sam se morala vratiti u Merkur jer su mi u ponedjeljak izvadili maternicu i jajnike i bila sam dva dana na intenzivnoj, a sad još moram ostati u bolnici. Razvela sam se od njega jer mi je bilo dosta toga da mu budem vreća za udaranje i on je već osuđen za obiteljsko nasilje, djecu nikad nije dirao, inače je mene tukao. Izrečena mu je mjera obaveze liječenja od alkohola, no nikad se nije javio na liječenje, niti imao sankcije zbog toga. A ja sam nezaposlena već godinu dana jer mi je sin s posebnim potrebama i moram biti s njim”, rekla je navodeći kako ne zna zašto je policiju morala zvati pet puta prije nego su došli.