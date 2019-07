Policija je podnijela prijave zbog incidenta na Zrinjevcu.

Protiv mladića koji je u ponedjeljak izazvao incident pred Županijskim sudom u Zagrebu nakon objave presude Davidu Komšiću, policija je podnijela prekršajnu prijavu. Riječ je o 24-godišnjem Vici Paliću, koji je tog jutra bio na ispitivanju na sudu, kao svjedok u procesu zbog obiteljskog nasilja.

Očito se na Zrinjevcu zadržao i nakon svjedočenja, jer je, kako neslužbeno doznajemo, želio čuti presudu Komšiću. Ubojicu Kristine Krupljan, moglo se čuti u ponedjeljak pred sudom, 24-godišnjak je navodno upoznao u Remetincu. Tamo je završio nakon što se sukobio s ocem, no on je ubrzo puštem na slobodu, dok mu je otac još uvijek pod istragom.

INCIDENT ISPRED SUDA: Mladić bezobrazno dobacio majci ubijene Kristine Krupljan, stric na njega nasrnuo šakama

U jednom trenutku, dok je majka Komšićeve žrtve Kristine Krupljan davala izjavu novinarima, 24-godišnjak je iza njezinih leđa pogrdno komentirao kako je o svojoj kćeri trebala voditi računa ranije. To je pak izazvalo reakciju Kristininog strica koji se sukobio sa 24-godišnjakom.

Zbog okršaja što ga je na kraju morala smirivati policija obojica su muškaraca zaradila prekršajne prijave. Mladića, koji je sa Zrinjevca pobjegao biciklom, policija je uspjela nakon jednodnevne potrage pronaći. Odgovarat će zbog kršenja Članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno naročito drskog ponašanja na javnom mjestu i vrijeđanja ostalih građana. Za to zakon predviđa novčanu kaznu do 800 kuna ili do 30 dana zatvora.

Kristinin 32-godišnji stric odgovarat će također zbog kršenja istog zakona. No, njemu je prijavom na teret stavljena tučnjava i svađa na javnom mjestu, a mogao bi, ako bude proglašen krivim, biti kažnjen istom kaznom kao 24-godišnjak.