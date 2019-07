OTKRILI UZROK EKSPLOZIJE U RESTORANU NA SPLITSKOJ PJACI: Iscurio je plin, ali još se ne zna zašto i kako

Uslijed istjecanja plina došlo do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok zbog kojeg je došlo do takve situacije, odnosno istjecanja plina, a posljedično i do eksplozije i požara, navodi policija

Splitska je policija u subotu izvjestila kako je nakon obavljenoga očevida utvrđeno da je istjecanje plina uzrok eksplozije koja se dogodila u petak na večer u ugostiteljskom objektu na splitskoj Pjaci (Narodnom trgu), a da bi se utvrdio uzrok istjecanju plina potrebno je provesti dodatna vještačenja.

Velika materijalna šteta

“Danas je obavljen očevid u ugostiteljskom objektu na Narodnom trgu u Splitu pa je utvrđeno da je uslijed istjecanja plina došlo do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok zbog kojeg je došlo do takve situacije, odnosno istjecanja plina, a posljedično i do eksplozije i požara,” ističe policija.

Naglašava kako je nastala velika materijalna šteta, čiji će točan iznos naknadno biti poznat.

U eksploziji plina koja se u petak oko 21 sat dogodila u restoranu, u središtu Splita, na Pjaci nije bilo ozlijeđenih osoba.

Vatrogasci išli na intervenciju i doživjeli nesreću: Trojica lakše ozlijeđena

Za vrijeme izlaska na intervenciju, to jest ispomoć u gašenju požara na Pjaci cisterna DVD-a Žrnovnica doživjela je nesreću na Poljičkoj cesti i tom su prigodom tri vatrogasca lakše ozlijeđena, potvrdili su u subotu u DVD-u Žrnovnica.

Kako je izvjesila splitska policija, u petak na večer u 21,40 sati na raskrižju ulice Zbora narodne garde i Poljičke ceste u Splitu dogodila se prometna nesreća u kojoj su lakše ozlijeđena trojica vatrogasaca,

U nesreći je sudjelovalo teretno vozilo Citroen Jumper, kojim je upravljao 28-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i vatrogasno vozilo Iveco Eurocargo kojim je upravljao 27-godišnji vatrogasac. Ozlijeđen je vozač vatrogasnog vozila i dvojica putnika – vatrogasaca, koji su nakon pružene liječničke pomoći otpušteni iz bolnice, navodi se u policijskom izvješću

Na mjestu događaja je obavljen očevid. Kod vozača vozila Citroen Jumper utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu, zbog čega je u zadržan u službenim prostorijama do otrježnjena. Protiv njega će se podnijeti obvezni prekršajni nalog zbog izazivanja prometne nesreće prilikom prolaska kroz crveno svjetlo i upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola.