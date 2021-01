‘OTEO SAM SINA!’; Očajni potez mladog oca iz Splita: ‘Moje dijete je žrtva zlostavljanja, znam da sam prekršio zakon…’

‘Kako su državne službe meni otele sina, sada su me prisilile da ja njega ‘otmem’ iz okruženja koje je opasno za njega’, kazao je 34-godišnji Splićanin

Jedan 34-godišnji Splićanin praktički je oteo svog petogodišnjeg sina koji je živio s majkom u Slavoniji, a razlog za svoj potez navodi zlostavljanje i zanemarivanje koje njegovo dijete proživljava. Naime, ovom ocu odluka suda dopušta da sina viđa četiri dana u mjesecu, s tim da dijete kod njega ne smije prespavati. Zato je otac stalno putovao u Slavoniju gdje je njegova bivša supruga odvela dijete. Tijekom božićnih blagdana slučaj je poprimio dramatičan obrat.

“Kako su državne službe meni otele sina, sada su me prisilile da ja njega ‘otmem’ iz okruženja koje je opasno za njega. Nakon našeg zadnjeg susreta na području gdje živi s majkom, umjesto da sina vratim u njihovu kuću, mi smo se odvezli u Split. Razlog takvog mog postupka je to što mi je mali već neko vrijeme govorio stvari zbog kojih sam posumnjao da je žrtva zapuštanja i zlostavljanja.

Ne želim da se vrati tamo dok svi nadležni ne utvrde istinu. On je moje dijete i ja sam kao roditelj dužan napraviti sve da ga zaštitim. Upravo stoga sam trpio zlostavljanje birokracije i svoje bivše supruge, ali sada kada je on taj koji možda trpi neki oblik zlostavljanja, ja to neću dozvoliti”, ispričao je 34-godišnji otac za Slobodnu Dalmaciju.

Sumnja u obiteljsko nasilje

Otac se javio Centru za socijalnu skrb i policiji čim su došli u Split. Djelatnici su došli u njegov dom vidjeti u kakvom je okruženju dječak i ima li otac sve uvjete za njegov smještaj. U dnevnom boravku su dječak i psihologinja razgovarali preko sat vremena, dok je otac bio u drugoj prostoriji sa socijalnim radnikom.

“Njima ja nisam ništa kazao o svojim sumnjama i o tome što mi je sin kazao. Međutim, on je tijekom razgovora s psihologinjom očito ispričao i više nego meni, a to sam shvatio par dana kasnije. Naime, obaviješten sam kako je splitski CZSS obavijestio onaj na području gdje mi živi supruga o sumnjama na obiteljsko nasilje.

Također su obavijestili i Prvu policijsku postaju u Splitu, koja je odmah informacije o izvješću stručnog tima splitskog centra proslijedila kolegama u postaju slavonskog mjesta u kojem živi moja bivša supruga te su pokrenuti izvidi. Moje je mišljenje kako su u splitski CZSS napokon došli mladi i neiskvareni ljudi te počeli raditi posao kako treba”, veli očajni otac iz Splita.

Otegotna okolnost za oca? Njegovo zaposlenje

Splićanin navodi da je svjestan kako je prekršio zakon u formalno-pravnom smislu, no isto tako kaže, da prema zakonu on i bivša imaju ista prava kao obitelj, što su prošlih godina prekršile sve institucije. Tvrdi da je tijekom razvoda potpisao sudsku nagodbu s bivšom suprugom koja nalaže viđanje sina svaki drugi tjedan četiri dana, što je ukupno 48 sati mjesečno.

Zato je dva puta mjesečno redovito, po četiri dana, selio u Slavoniju premda je tada radio i živio u Splitu. U međuvremenu počeo je raditi kod stranog poslodavca u susjednoj državi gdje odlazi samo po potrebi posla jer i dalje živi u Splitu. Općinski sud je prepolovio broj susreta i viđanja oca sa sinom jer je njihovu nagodbu Općinski sud nepravomoćnom presudom iz srpnja 2019. zanemario. To je razdoblje podijeljeno na četiri uzastopna dana tijekom kojih dječak nije smio prespavati kod oca, piše Slobodna Dalmacija.

Otac nikada nije naštetio svojoj partnerici ili sinu, a kao otegotna okolnost navedeno je to što je zaposlen jer je sud smatrao da nema dovoljno vremena za dijete. U vrijeme donošenja odluke majka je bila na porodiljnom s djetetom novog partnera i nije imala dovoljno vremena za sina, smatra sud u Slavoniji. Njihova odluka je ukinuta pa vraćena na ponovno suđenje. No, prije nego što je odluka donesena, otac je odlučio reagirati pa je “oteo” sina.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, majka je prvo došla u Split kako bi vratila sina u Slavoniju pa su ona i otac morali dati izjavu na policiji. Poslije toga bivša supruga se vratila nazad na slavonsko područje i od tamošnjeg suda zatražila provođenje posljednje sudske odluke. Riječ je zapravo o ovrsi nad djetetom.