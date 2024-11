Otac 'Vatrenog' Mercedesom usmrtio čovjeku, ali neće u zatvor. Dobio rad za opće dobro

Zbog izazivanja prometne sa smrtnim ishodom iz nehaja, na Općinskom sudu u Novom Zagrebu Goran Sosa (52), otac našeg proslavljenog nogometnog reprezentativca, danas je nepravomoćno osuđen na 11 mjeseci zatvora. No u zatvor neće jer mu je dosuđen rad za opće dobro tako da će, ako presuda bude potvrđena, morati odraditi 660 sati dobrotvornog rada. Sud mu je, također, naložio i plaćanje 8000 eura sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Prilikom odlučivanja o sankciji sud je na Sosinoj strani pronašao brojne olakotne okolnosti dok otegotnih niti jednu.

"Dinamika prometne nesreće je nesporno utvrđena i dogodila se kako je optužnicom opisano. Stoga je zadatak suda bio donijeti odluku o kazni. Olakotno je okrivljenikovo priznanje krivnje, iskazao je kajanje i ispričao se obitelji pokojnog, njegova ranija prekršajna i kaznena neosuđivanost, osobne imovinske prilike, uredno zaposlenje, otac dvoje punoljetne djece i sudionik je Domovinskog rata. Iz svega toga proizlazi da je do ove prometne nesreće njegov život bio u potpunosti usklađen s normama i stoga se ista može tretirati svojevrsnim ekscesom u životu. Sud je ocijenio i da se blažom kaznom od propisane u konkretnom slučaju može postići generalna i specijalna prevencija", rekla je obrazlažući presudu predsjednica sudskog vijeća.

Priznao krivnju

Ponovila je da vijeće ima na umu da Sosa do sada nikada nije imao problema sa zakonom, ali i da je priznao kazneno djelo, iako tek nakon izvođenja dokaza, odnosno ispitivanja svjedoka.

Sutkinja se pritom osvrnula i da ne treba zanemariti da u takvim "traumatskim situacijama dolazi do utjecaja na sjećanje i poimanje događaja pa i ne čudi da se okrivljeni nije mogao sjetiti detalja, točnog mjesta okrznuća, vremena… nego je to shvatio kasnije i prihvatio svoju odgovornost pa se u konačnici i ispričao obitelji oštećenog".

"Nastavno na sve izneseno, postoji niz nesretnih okolnosti koje su uslijedile nakon bočnog okrznuća, a to je udarac o rubni kamen, klizanje motora po nogostupu, naletu motora i oštećenika na betonski most i kanala što je dovelo do odbacivanja tijela na žičani panel ograde gdje se zaustavio na parkiranom vozilu dvorišta. Sve su to okolnosti na koje okrivljenik nije utjecao niti je mogao utjecati. Sud stoga smatra da će se radom za opće dobro korektno utjecati na okrivljenika tim više jer je isti u svojoj obrani rekao da od te nesreće ne vozi i da je ista na njega utjecala", zaključila je sutkinja za kraj.

Napeta atmosfera u sudnici

Sosa na početku suđenja odbacio krivnju, njegov odvjetnik Frane Letica ga je tijekom iznošenja obrane upitao smatra li se krivim nakon svega izrečenog.

"Da, smatram se kriv", rekao je Sosa promijenivši očitovanje o krivnji. Odbio je potom odgovarati na pitanja tužiteljstva, a kako nije bilo drugih dokaznih prijedloga, krenulo se sa završnim govorima pa se atmosfera u sudnici vrlo brzo uzavrela.

"Dokazano je da je optuženi počinio inkriminirano kazneno djelo koje mu se stavlja optužnicom na teret. Iz svih podataka na temelju kojih je prometni vještak izradio nalaz i mišljenje, vjerodostojno je utvrđeno da je okrivljeni započeo pretjecati vozilo ispred sebe, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. Propustio je provjeriti prometnu situaciju iza sebe pa je došlo do okrznuća motocikla i auta, nakon čega je uslijedio gubitak kontrole nad upravljačem, nalet na rubnik", rekla je u završnom govoru tužiteljica Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu.

