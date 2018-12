OTAC UČENICE PRIJETIO NASTAVNICI: ‘Takvih koji rade kao ti ima zakopanih na groblju’. Dubinski je stravično na što je mislio…

Ovaj se nemili prizor dogodio u kolovozu, a Općinski sud u Varaždinu ga je nepravomoćno proglasio krivim i osudio na uvjetnu kaznu zatvora od sedam mjeseci i rokom kušnje od jedne godine

Nastavnica matematike iz varaždinske srednje škole 21. kolovoza ove godine našla se na meti 54-godišnjeg roditelja čija kći kod nje nije prošla na popravnom ispitu.

Nezadovoljni roditelj, nastavnici je u razgovoru u uredu ravnatelja, nezadovoljan situcijom, rekao da takvih koji rade kao ona ima zakopanih na groblju, misleći pritom na profesora kojeg je u lipnju 2001. godine ubio učenik te škole (Rudarske), pokazujući pritom na dvorište gdje se to dogodilo.

Nepravomoćna presuda

E-Varaždin piše kako je protiv njega Općinsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu 16. studenoga zbog kaznenog djela prijetnje, te da je Općinski sud u Varaždinu sada po tom predmetu donio i nepravomoćnu presudu.

Pedesetčetverogodišnjak je tako proglašen krivim te je osuđen na uvjetnu kaznu s utvrđenom kaznom zatvora od sedam mjeseci i rokom kušnje od jedne godine.

Problem je mnogo dublji

Posljednjih je dana aktualan slučaj nastavnika Franje Dragičevića koji je fizički nasrnuo na svog učenika. Ispričao je kako godinama trpi zlostavljanje učenika i kako tome treba stati na kraj, a na kraju je prošao s opomenom.

Cijeli je ovaj slučaj za Net.hr nedavno komentirao i poznati hrvatski sociolog Dražen Lalić koji smatra kako je problem mnogo dublji. “Ne radi se tu o pojedincu koji je izgubio živce u jednom trenutku već je riječ o mnogo dubljem problemu, o nepoštovanju, u sklopu kojeg su profesori uz egzistencijalnu nezaštićenost, nezaštićeni i od nasilja. Tramvajci danas imaju veće plaće od nastavnika, a nastavnici su kičma ove zemlje.

To je sramota. Pritom se u našem društvu smatra da onaj tko ima pet i pol tisuća kuna plaću ne zaslužuje imati ikakvo poštovanje. U svim drugim zemljama nastavnici se poštuju, mene su roditelji odgajali da nastavnike treba poštivati. Ovo danas je sramota. Sramotna je i činjenica da se svima drugima povećavaju plaće, a o njihovima se raspravlja na ulici, u kući, u medijima. I roditelji i djeca to gledaju. Kako samo nije sram ministra Pavića i Plenkovića i sve one prije njih koji su do toga doveli”, kazao nam je tada profesor Lalić.