Nakon poduže sudske bitke otac dvije i pol godine stare djevočice Andreas Gerdes s Malte dobio je prvu presudu u Zagrebu po kojoj mu majka curice Anika de Vilera mora vratiti oteto dijete.

Općinski građanski sud u Zagrebu nepravomoćnom je odlukom naložio Aniki de Vilera da u roku od 15 dana vrati svoju 2,5-godišnju kćer na adresu oca Andreasa Gerdesa na Malti. Odluka je to donesena nakon zahtjeva oca djevojčice koji je sudu proslijedilo Ministarstvo obitelji, a sukladno Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece.

Riječ je o obiteljskoj drami koju mediji prate već više od godinu dana, a čiji je glavni akter Anika de Vilera, žena uz koju su se u medjima inače povezivale različite prevere.

Anika de Vilera na odluku suda se ima pravo žaliti u idućih 15 dana, piše Jutarnji list.



Inače, biološli otac djeteta Andreas Gerdes putem medija je optužio svoju bivšu partnericu za otmicu djeteta s Malte. No, u vrijeme kada se to dogodilo on nije mogao poduzeti puno, jer je majka bila vječnana za drugu osobu. Naime, kada je to slučaj, osoba s kojom je majka u braku upisuje se kao djetetov otac. Tako Gerdes, iako je imao DNK dokaz, pravno djetetu nije bio ništa te nije mogao tražiti dijete.

Unatrag godinu dana situacija se promijenila pa je tako Gerdes uspio djetetu promijeniti prezime, a unatrag šest mjeseci nastoji uspostaviti kontekt s djevojčicom u čemu mu pomažu i sudske instance i centar za socijalnu skrb.

Anika de Vilera jedno je vrijeme živjela u Zagrebu, a pratile su je optužbe pa i medijski napisi o prevarama. Prema dokumentima koji su objavljeni u medijima, piše Jutarnji list bila je osumnjičena za niz prevara tijekom kojih se predstavljala kao kći Stjepana Mesića, sestra Silvija Berlusconija. Navodno je od Dinama, na temelju sklopljenog ugovora, dobila 240.000 eura za pružanje stručnih usluga koje na kraju nije isporučila.