OTAC PRETUČENOG MLADIĆA NE VJERUJE POLICIJI: ‘Mladi Culej će se uvijek izvući zbog oca saborskog zastupnika’

Ivan Mikuljan, mladić iz Andrijaševaca, koji je u teškom stanju zaprimljen u bolnicu nakon masovne tučnjave u Vinkovcima, izvan je životne opasnosti.

Osim informacije o tučnjavi javnosti je zanimljiva bila i činjenica da je u tučnjavi sudjelovao i Domagoj Culej, sin saborskog zastupnika Steve Culeja (HDZ).

Snimka kao dokaz

“Moj sin jest bio na tome mjestu gdje se dogodio incident, tijekom kojega je jedan mladić teško ozlijeđen, ali on nije s njim imao nikakav fizički kontakt. To se jasno vidi iz snimka nadzorne kamere koja se nalazi u neposrednoj blizini”, rekao je Culej za Večernji list.

ZBOG TUČNJAVE U VINKOVCIMA JAVIO SE I STEVO CULEJ: ‘Moj sin je bio tamo, ali nije ni taknuo ozlijeđenog mladića’

Dok iz PU vukovarsko-srijemske županije navode da su provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili identitet sudionika fizičkog sukoba u središtu Vinkovaca te da će protiv sudionika tučnjave, među kojima je i Domagoj Culej, podići kaznene prijave, otac mladića ne vjeruje u navode policije.

‘Ne vjerujem policiji’

“Ne mogu ništa reći jer nisam bio tamo, ali zbog oca saborskog zastupnika Domagoj Culej uvijek će se bolje izvući. Ne vjerujem u to što se govori ni što policija navodi. Ivan nije bio konfliktan mladić, a uz to ima i slomljen prst na ruci tako da nije mogao sudjelovati ni u kakvoj tučnjavi. To nije ni bila tučnjava, nego pokušaj ubojstva. Ivan nema nijednu ogrebotinu na tijelu, ali zato ima frakturu lubanje, a pitanje je hoće li mu uspjeti spasiti oko i hoće li na njega više vidjeti”, rekao je Mikuljan, otac nesretnog mladića.