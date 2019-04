OTAC NAŠEG USPJEŠNOG VATERPOLISTA IZGUBIO BITKU ZA ŽIVOT NAKON STRAŠNE NESREĆE: ‘Adio Care prijatelju, otišao si gore’

‘Ljudi poput Cara, naizgled obični, a zapravo najbolji među nama, u srcima nas koji ostajemo ostavljaju neizbrisiv trag, a njihov odlazak izaziva veliku i iskrenu tugu i žaljenje’, poručili su prijatelji

Siniša Čaleta Car (62), otac uspješnog šibenskog vaterpoliste Marija, aktualnog izbornika ženske seniorske reprezentacije Hrvatske i trenera Ženskog vaterpolo kluba ‘Victorije’ iz Šibenika, u petak je preminuo u Kliničkom bolničkom centru na Firulama.

On je prije dva tjedna zadobio teške ozljede glave i opekline u eksploziji aluminijskog rezervoara za gorivo u garaži obiteljske kuće u Bilicama. Policijskim očevidom je utvrđeno da je prilikom zavarivanja metalnog spremnika, u tom spremniku došlo do stvaranja koncentriranih zapaljivih plinova, uslijed čega je došlo do eksplozije unutar spremnika, piše Jutarnji list.

‘Najbolji među nama’

Siniša Čaleta Car bio je i dugogodišnji član i prijatelj Veslačkog kluba ‘Krka’.

“Ljudi poput Cara, naizgled obični, a zapravo najbolji među nama, u srcima nas koji ostajemo ostavljaju neizbrisiv trag, a njihov odlazak izaziva veliku i iskrenu tugu i žaljenje. Adio Care prijatelju, otišao si gore, ali svejedno ostaješ s nama! Tvoga lika i djela prisjetit ćemo se zajedno na komemorativnom okupljanju kojeg planiramo održati u Klubu na nadolazeći Uskrsni ponedjeljak s početkom u 19,30 sati”, piše na web stranici VK ‘Krka’.