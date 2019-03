OTAC MONSTRUM ISKAZOM ŠOKIRAO POLICAJCE: ‘Ja jako volim tu djecu, danima nisam oka sklopio…’

Rođak (54) je svoje četvero maloljetne djece u četvrtak bacio s balkona obiteljske kuće na Pagu

Osumnjičenom Josipu Rođaku (54), koji je u četvrtak ujutro s prvog kata obiteljske kuće u Pagu bacio svoje četvero malodobne djece, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela te radi neometanog odvijanja kaznenog postupka zbog posebno teških okolnosti.

Iako je sudac istrage Hrvoje Visković danas rekao da se pritvoreni muškarac dosad u svim fazama postupka branio šutnjom, Večernji list je objavio dijelove iskaza u policiji. Kako pišu, tijekom obrade u policiji bio je od 7 sati pa sve do 21 sat. U tom vremenu ipak je “progovorio”.

Iako se kasnije službeno branio šutnjom, njegov iskaz policiji, očito bez prisutnosti odvjetnika, govori da će se braniti neuračunljivošću ili afektom.

“Ja jako volim tu djecu. Oduvijek se brinem o njima i hranim ih. Čak sam kupio svima mobitele i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću se uskoro morati s djecom iseliti iz kuće, to me je jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno uopće nisam spavao. Ne znam što mi se dogodilo i zašto sam to napravio”, rekao je u četvrtak Josip Rođak šokiranim policajcima, piše Večernji.

