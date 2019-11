OTAC MLADIĆA KOJI JE DIVLJAO PO SPLITU PROMIJENIO PLOČU: ‘Onoj jurnjavi su dodani specijalni efekti, američka oprema’

Otac Adriana P. koji je snimio video divljanja na motociklu kaže kako on ništa ne zna o presudi kojom je njegov sin kažnjen sa 80 dana zatvora i novčanom kaznom

Nakon što je objavljeno da je Adrian P. (19) iz Splita, koji je snimio video u kojem je na motociklu napravio više od 80 prometnih prekršaja te ga objavio na YouTubeu, kažnjen na Prekršajnom sudu u Splitu s ukupno 80 dana zatvora i novčanom kaznom od 14.000 kuna, danas ujutro je 24sata objavio izjavu njegova oca koji tvrdi da kazna još uvijek nije poznata i da on ništa ne zna o presudi. “Nitko to ne zna, kako to mediji znaju? Ja još nisam ni bio kod njega, idem u utorak”, rekao je.

KAZNILI SPLITSKOG DIVLJAKA (19): Ide na 80 dana u zatvor, mora platiti 14.000 kn, dobio je i zabranu vožnje, ali motocikl mu ostaje…

MLADIĆA (19) KOJI DIVLJA MOTOROM PO SPLITU NEĆE KAZNENO GONITI? On samouvjereno: ‘Ja sam korak ispred drugih vozača’

Sve je montirano?

Adrianov otac kaže i da mu sin nema ni odvjetnika. “Nismo ga angažirali jer smatramo da je najpoštenije ono što sud odluči”, kaže i dodaje da je bijesan zbog tretmana medija prema njegovu sinu.

“Zar je to što moja djeca rade najvažnija vijest u Hrvatskoj? Gledajte, to je sve ništa, to nije ništa istinito. To je zafrkancija. Adrian i njegovi prijatelji imaju tu opremu za videomontaže, to su sve montirana videa, da ljudi više obraćaju pozornost. Ništa to nije realno, sve je montirano”, tvrdi otac za 24sata

‘Specijalni efekti’

Na pitanje kako to da se na snimci divljanja jasno vidi brzinomjer i vrtoglave brzine, otac je nastavio da je riječ o montaži.

“Onoj jurnjavi su dodani brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su izvanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali izvanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal. Osim toga, ne možemo dokazati da je on vozio. Je li ga policija vidjela? Nije. Je li ga zaustavila? Nije”, tvrdi ljutiti otac.

Nanošenje sramote obitelji

Dodaje kako je jedino moguće vjerovati sudu te da sve objave utječu na mlade. “Sramotite njega i njegovu obitelj. Dovoljno je kažnjen što leži u zatvoru za prometni prekršaj. Ispod članaka u komentarima je sve puno prijetnji i govora mržnje. Zabrinuti smo za njega koji leži sam u zatvoru, bez da mu itko može doći u posjet. Ne može nikoga zvati ni na telefon, zabranjeno mu je. Jako je nekorektno od medija da prenose sudske informacije bez da je presuda uručena”, rekao je Adrianov otac za 24sata.